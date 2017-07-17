"Алтайэнергосбыт" разыграет более 500 призов и суперприз среди добросовестных абонентов

Абоненты - "отличники", т.е. оплачивающие электроэнергию в текущем 2017 г. регулярно, своевременно, не имеющие задолженности за предыдущие периоды, автоматически становятся участниками розыгрыша основных призов, а также суперприза, если внесут предварительный платёж за электроэнергию за декабрь 2017 г. не позднее 31 декабря текущего года.

Абоненты, имеющие задолженность перед энергокомпанией, могут принять участие в розыгрыше основных призов, оплатив все долги, включая пеню, и внеся авансовый платёж за декабрь 2017 г. до конца текущего года.

Рассчитаться с долгами за электроэнергию можно любым удобным способом:

с помощью дистанционного сервиса "Личный кабинет клиента" на официальном сайте компании www.altaiensb.com, а также на базе мобильного приложения для устройств Android и iOS;

в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт";

через отделения и устройства самообслуживания ПАО "Сбербанк России", с помощью электронного сервиса "Сбербанк Онлайн";

через отделения иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему "Город", в отделениях ФГУП "Почта России".

Полная информация об акции, её организаторе, условиях проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте АО "Алтайэнергосбыт" в разделе "Населению".

Условия акции

Подробные условия акции АО "Алтайэнергосбыт" "Меняем долги на призы" - 2017 г.:

Акция проводится с 15 июля 2017 г. по 30 марта 2018 г.;

Акция не распространяется на сотрудников АО "Алтайэнергосбыт";

Розыгрыш призов состоится 28 февраля 2018 г.;

Суперприз разыгрывается для абонентов-"отличников" независимо от региона проживания. В случае выигрыша одним абонентом-"отличником" двух призов - обычного и суперприза – абоненту-"отличнику" вручается суперприз, а обычный приз, выпавший ему, разыгрывается повторно.

Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:

Республика Алтай: 6 предметов бытовой техники, 6 наборов светодиодных ламп; 60 карт со скидкой 10% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО "Алтайэнергосбыт" (без ограничения суммы в чеке); 30 карт со скидкой 20% на всю электротехническую продукцию (сумма чека не должна превышать 10 000 рублей).

Алтайский край: 18 предметов бытовой техники, 20 наборов светодиодных ламп,

260 дисконтных карт, дающих право на скидку 10% при покупке электротехнической продукции, реализуемой АО "Алтайэнергосбыт" (без ограничения суммы в чеке), 110 дисконтных карт, дающих право на скидку 20% на всю электротехническую продукцию (сумма чека не должна превышать 10 000 рублей). Дисконтные карты используются однократно и до 31.12.2018 г. После осуществления покупки карты остаются в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт".

Розыгрыш призов производится путём использования интернет-генератора случайных цифр. Он сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов-участников розыгрыша, выполнивших условия акции.

Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Общества www.altaiensb.com. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов-победителей акции. Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" на территории обслуживания абонентов – победителей акции после публикации результатов розыгрыша и до 30.03.2018.

Справка

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 423,9 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2016 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением составляет 32,5 ГВт.