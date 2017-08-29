"Алтайкапиталбанк" хочет обанкротить акционера и экс-директора филиала "Зернобанка

Бывший директор крупнейшего филиала "Зернобанка" - железнодорожного - Александр Левончук вместе с супругой напрямую владеет 4,89% акций этого банка. Кроме того, супругам принадлежит еще около 25% акций ЗАО "Западно-Сибирская компания", у которой в свою очередь порядка 12% акций этого же банка.

По данным базы службы судебных приставов по Алтайском краю, его долг по кредитным платежам составляет 5,631 млн рублей. Исполнительное производство возбуждено в марте этого года, после того, как Алтайский краевой суд вынес определение по иску "Алтайкапиталбанка" к фирме "Профит-С", а также Александру Левончуку и Сергею Тарасову (это еще один миноритарный акционер "Зернобанка") и о взыскании с них долгов по кредиту.

Предыстория

История эта началась еще в 2014 году, когда "Зернобанк" выдал кредит компании "Профит-С" на покупку административно-бытового корпуса "Завода алюминиевого литья" с пристроем площадью около 10 тыс. кв. метров и под его залог (в залоге также были два участка).

В сентябре 2015 года, когда у "Зернобанка" уже наступили трудные времена, этот банк заключил с "Алтайкапиталбанком" договор уступки права требования этого кредита. Источник altapress.ru, знакомый с ситуацией, говорит: это была попытка спасти "Зернобанк". Но спасти его не удалось, а теперь его акционеры и бывшие сотрудники попали в предбанкротную ситуацию.

Как следует из материалов краевого суда, при заключении договора переуступки долга поручителями стали Александр Левончук и Сергей Тарасов. То есть фирма "Профит-С" должна была возвращать кредит уже не "Зернобанку", а "Алтайкапиталбанку", что она исполнила ненадлежащим образом. Соответственно, в 2016 году "Алтайкапиталбанк" потребовал от Левончука и Тарасова как поручителей вернуть часть кредитных денег.

Суд

Оба они, однако, весьма аргументированно против этого возражали. Они пояснили краевому суду, что после переуступки "Алтайкапиталбанк" со своей стороны уступил часть задолженности по кредиту фирме "Феррум-А". А "Профит-С" со своей стороны передало в "Феррум-А" заложенное здание в качестве отступного. На третьем шаге из "Феррум-А" здание таки перешло кредитору - "Алтайкапиталбанку".

То есть в результате всех этих сделок имущество, являвшееся обеспечением по кредиту и предметом договора ипотеки, поступило в собственность "Алтайкапиталбанка". Значит, полагали Левончук и Тарасов, договор ипотеки прекратил выполнять свою функцию обеспечительной меры по кредитному договору, их поручительство прекратилось. И они должны быть освобождены от ответственности за действия фирмы "Профит-С".

Центральный райсуд прекратил поручительство Левончука и Тарасова. Но краевой суд с этим не согласился и не нашел оснований для прекращения. Согласно апелляционному определению, Александр Левончук и Сергей Тарасов должны вернуть банку часть кредита как поручители.

Заявление "Алтайкапиталбанка" о признании банкротом Александра Левончука арбитраж принял к рассмотрению 24 августа. Заседание по проверке обоснованности требований назначено на 28 сентября. Аналогичное заявление о признании банкротом Сергея Тарасова не подано.

Справка

Фирма "Профит-С" была связана с "Заводом алюминиевого литья" (сейчас оба юрлица признаны банкротами). Какое-то время коммерческим директором фирмы был Виктор Душаткин, акционер и в прошлом гендиректор завода. По данным ряда судебных дел, через "Профит-С" завод какое-то время поставлял на экспорт товары, произведенные на заводе.