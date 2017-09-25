"Алтайкрайэнерго" и "Сбербанк" стимулируют переход потребителей на оплату услуг в "он-лайне"

Тенденция развития безналичных расчетов с физическими лицами делает удобными и простыми взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций и потребителей. Год от года доля наличных платежей за потребленную электроэнергию значительно снижается. Уверен, что акция "Год без хлопот" привлечет внимание абонентов "Алтайкрайэнерго", и многие из тех, кто скептически относился к оплате с использованием банковской карты, услуги "Автоплатеж" или он-лайн-сервисов, попробуют и оценят удобство платежей без использования наличных денежных средств.