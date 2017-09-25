"Алтайкрайэнерго" и "Сбербанк" стимулируют переход потребителей на оплату услуг в "он-лайне"

В компании "Алтайкрайэнерго" поддержали объявленную ПАО "Сбербанк" акцию "Год без хлопот", направленную на стимулирование оплаты коммунальных услуг.
Победителей ждут призы: главный приз - денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей, кроме того, пополнение счета мобильного телефона на сумму 300 рублей получат пятьдесят участников Акции.
Подробности об условиях участия в акции – на сайте www.sberbank.ru.
Сергей Приб,
генеральный директор "Алтайкрайэнерго":
Тенденция развития безналичных расчетов с физическими лицами делает удобными и простыми взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций и потребителей. Год от года доля наличных платежей за потребленную электроэнергию значительно снижается. Уверен, что акция "Год без хлопот" привлечет внимание абонентов "Алтайкрайэнерго", и многие из тех, кто скептически относился к оплате с использованием банковской карты, услуги "Автоплатеж" или он-лайн-сервисов, попробуют и оценят удобство платежей без использования наличных денежных средств.