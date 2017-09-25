"Алтайкрайэнерго" и "Сбербанк" стимулируют переход потребителей на оплату услуг в "он-лайне"

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Сегодня, 08:00.
Новости компаний

В компании "Алтайкрайэнерго" поддержали объявленную ПАО "Сбербанк" акцию "Год без хлопот", направленную на стимулирование оплаты коммунальных услуг.

Сергей Приб, генеральный директор "Алтайкрайэнерго".
Сергей Приб, генеральный директор "Алтайкрайэнерго". Фото: архив АО "СК Алтайкрайэнерго".

Для участия в акции необходимо в период с 01.10.2017 по 15.12.2017 года оплатить услуги ЖКХ, в том числе за потребленную электроэнергию, на сумму не менее 500 рублей любым удобным способом: с помощью услуги "Автоплатеж", через интернет-банк "Сбербанк Онлайн", с помощью устройств самообслуживания с помощью банковской карты Сбербанка. Далее необходимо зарегистрироваться в акции одним из двух способов: заполнить форму обратной связи на сайте www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для вас" во вкладке "Год без хлопот" или отправить смс на короткий номер 3443 со словом АКЦИЯ и уникальным номером платежа, состоящим из 12 цифр и четырех заглавных английских букв.

Победителей ждут призы: главный приз - денежное вознаграждение в размере 35 000 рублей, кроме того, пополнение счета мобильного телефона на сумму 300 рублей получат пятьдесят участников Акции.

Подробности об условиях участия в акции – на сайте www.sberbank.ru.

Сергей Приб,
генеральный директор "Алтайкрайэнерго":

Тенденция развития безналичных расчетов с физическими лицами делает удобными и простыми взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций и потребителей. Год от года доля наличных платежей за потребленную электроэнергию значительно снижается. Уверен, что акция "Год без хлопот" привлечет внимание абонентов "Алтайкрайэнерго", и многие из тех, кто скептически относился к оплате с использованием банковской карты, услуги "Автоплатеж" или он-лайн-сервисов, попробуют и оценят удобство платежей без использования наличных денежных средств.

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