Крайстат рассказал, где на Алтае меньше всего убыточных предприятий

По данным ведомства, в январе-июле текущего года 431 организация получила прибыль в размере 18 875,1 млн рублей, 190 организаций имели убыток на сумму 3 459,7 млн рублей.

Самую большую совокупную прибыль показали предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств 7 547,7 млн рублей (к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос в 2 раза). На втором месте идут предприятия сельского хозяйства: 3 604,4 млн. рублей (108,7% к первому полугодию 2016 года). Третье место у торговли, где прибыль составила 1 853,9 млн рублей (111%).

В тройку убыточных попали предприятия, работающие в сферах:

транспортировка и хранение (-105,5 млн рублей);

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-43,5 млн рублей);

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (-215 тыс руб).

Из этого списка altapress.ru вычел государственные организации, которые Крайстат также учитывает как убыточные.

Доля убыточных организаций среди крупных и средних предприятий края составляет 30,6%.

Меньше всего убыточных компаний в:

сельском хозяйстве (6,9%);

IT и связя (12,5%);

деятельности по операциям с недвижимым имуществом (14,3%).

Наибольшую долю убыточных предприятий (без госпредприятий и организаций культуры и спорта) показали: