Крайстат рассказал, где на Алтае меньше всего убыточных предприятий

В первом полугодии 2017 года крупные и средние компании края увеличили свой положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в 1,6 раза к тому же отрезку прошлого года, сообщает Крайстат. В расчет не брали банки, страховые организации и бюджетные учреждения. Общий совокупный показатель в действующих ценах составил 15 415,4 млн рублей.
По данным ведомства, в январе-июле текущего года 431 организация получила прибыль в размере 18 875,1 млн рублей, 190 организаций имели убыток на сумму 3 459,7 млн рублей.
Самую большую совокупную прибыль показали предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств 7 547,7 млн рублей (к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос в 2 раза). На втором месте идут предприятия сельского хозяйства: 3 604,4 млн. рублей (108,7% к первому полугодию 2016 года). Третье место у торговли, где прибыль составила 1 853,9 млн рублей (111%).
В тройку убыточных попали предприятия, работающие в сферах:
- транспортировка и хранение (-105,5 млн рублей);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-43,5 млн рублей);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (-215 тыс руб).
Из этого списка altapress.ru вычел государственные организации, которые Крайстат также учитывает как убыточные.
Доля убыточных организаций среди крупных и средних предприятий края составляет 30,6%.
Меньше всего убыточных компаний в:
- сельском хозяйстве (6,9%);
- IT и связя (12,5%);
- деятельности по операциям с недвижимым имуществом (14,3%).
Наибольшую долю убыточных предприятий (без госпредприятий и организаций культуры и спорта) показали:
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (63,2%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (61,8%);
- добыча полезных ископаемых (50%).
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