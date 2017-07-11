Алтайская больница судится с женщиной, которая родила мёртвого ребёнка

По данным паблика Mash, 31-летняя Татьяна Трушина подала документы на оформление ипотеки еще во время беременности. Женщина рассчитывала сразу после родов получить материнский капитал и купить дом. Однако беременность протекала тяжело, специалисты утверждали, что плод слишком велик. Женщина утверждает, что просила сделать ей кесарево сечение, как только поступила в Курьинскую ЦРБ. Однако врачи не прислушались, и в результате ребенок умер во время родов.

Свидетельство о рождении женщине все же выдали, и она смогла получить маткапитал и оформить недвижимость. После выписки Трушина обвинила медиков в халатности и настаивала на расследовании смерти ребенка. Сами врачи со своей стороны пытаются через суд оспорить получение материнского капитала, утверждая, что погиб не ребенок, а плод.

На сайте Курьинского районного суда обе стороны значатся в качестве истцов. В настоящее время одна из сторон отозвала иск, а материалы передали в другой суд. В какой именно, не уточняется.

Известно, что при обращении в Пенсионный фонд с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал заявителю необходимо предоставить документы, подтверждающие факт рождения обоих детей. Соответственно, если свидетельство о рождении на второго ребенка выдало законно, то и получение сертификата тоже законно. В ситуации со смертью ребенка придется разбираться следователям.