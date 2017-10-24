Алтайская главбух начислила полмиллиона в качестве прибавки к зарплате

В Рубцовске осудили главбуха одного из образовательных учреждений города, которая начислила себе в зарплату дополнительные полмиллиона рублей. Женщину обвиняли в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере.
Как сообщает краевая прокуратура, главный бухгалтер весной 2016 года вносила заведомо недостоверные сведения о суммах, якобы полагающихся ей в качестве заработной платы. Она изготавливала подложные электронные документов и направляла их в банк для зачисления денежных средств. Таким образом женщина похитила не полагающиеся ей к выплате 500 000 рублей.
С учетом совокупности смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба женщину осудили на 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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