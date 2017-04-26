Алтайская госинспекция разрулила спор за дом двух управляющих компаний в ручном режиме

Как сообщает краевая госинспекция, поводом организации встречи послужило поступление заявок от двух компаний: "Трест" и "Мирный". Обе компании требовали включить дом на ул. Герцена, 6 в Барнауле в реестр лицензий Алтайского края.

Чтобы установить, за какую компании жители действительно голосовали на общем собрании, Сергей Гричанов, вместе со специалистами отдела лицензирования, встретился с жильцами и представителями совета многоквартирного дома. В ходе беседы люди сообщили, что за последний месяц провели два собрания собственников.

На одном они решили перейти от УК "Трест Центрального района" (в настоящий момент возбуждено дело о банкротстве этой УК) в УК "Мирный". Однако, как сообщает сайт госинспекции, через какое-то время люди передумали и решили вернуться в УК "Трест", так как считают, что "должностные лица данной компании с ними уже работали. В связи с этим люди надеются на продолжение конструктивного взаимодействия".

Сергей Гричанов обратил внимание жильцов "на необходимость более активной позиции совета многоквартирного дома в работе с управляющей компанией в части понуждения к выполнению тех ремонтных работ, какие они желают проводить на своем доме".

А по итогам общения служба жилнадзора оформит документы для перевода дома в УК "Трест" в реестре лицензий Алтайского края. Но пока дом числится за УК "Мирный" . Ее директор Валерий Авилов, он также является соучредителем УК "Проспект", по данным ЕГРЮЛ.

Руководитель УК "Трест" Антон Крупин больше известен как гендиректор "Треста Центрального района", компании, на которую часто жаловались. Еще раньше он руководил работой УК "Южком" накануне ее банкротства.

Справка

В 2016 году служба жилищного надзора Алтайского края рассмотрела 716 заявлений о включении и исключении домов из реестра, по результатам которых подготовлено 654 приказов о включении и исключении домов из краевого реестра лицензий; 63 приказа об отказе во включении сведений в реестр. В 2017 году только за 1 квартал издано 330 приказов, которыми определена судьба 345 многоквартирных домов.