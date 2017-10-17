Алтайскую кузницу юридических кадров признали банкротом

Среди выпускников Алтайской академии экономики и края немало госслужащих (например, директор одного из департаментов минфина РФ Светлана Гашкина, начальник Алтайской таможни Сергей Беседин и уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин), депутатов (к примеру, председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов), судей, глав районов, адвокатов и так далее.

Но вуз это не спасло: Рособрнадзор отозвал у академии лицензию, а затем кредитор подал заявление о признании ее банкротом. 5 мая в Академии экономики и права ввели наблюдение. И вот 9 октября на заседании суда о признании академии банкротом временный управляющий Вячеслав Литинский представил анализ финансово-хозяйственной деятельности вуза.

Основные средства академии с 2014 по 2016 годы уменьшились с 159,3 млн рублей до 76,9 млн, запасы с 12,5 млн до 9,8 млн, дебиторская задолженность — с 9 до 4 млн рублей. Долг самой академии перед кредиторам увеличился с 28 млн до 30,5 млн рублей.

По мнению Литинского, баланс академии имеет неудовлетворительную структуру. Учитывая отзыв лицензии, восстановление платежеспособности вуза невозможно, сумма кредиторской задолженности превышает размер дебиторской. При этом балансовая стоимость имущества составляет 90,89 млн рублей, что достаточно для покрытия судебных расходов на ведение банкротства.

В реестр требований кредиторов вуза в ходе наблюдения включены требования 290 кредиторов, их общая сумма требований 88,63 млн рублей. При этом Литинский установил признаки преднамеренного банкротства. А вот признаки фиктивного банкротства у академии отсутствуют.

Литинский заявил на суде, что целесообразно введение конкурсного производства. К этому же выводу пришли и кредиторы вуза-банкрота. Суд с доводами согласился. 9 октября академия признана банкротом. Вести конкурсную процедуру по предложению кредиторов и по решению суда будет тот же Вячеслав Литинский.

Справка

Вуз начал работать 5 июля 1993 года как учебно-консультационный пункт Академии экономики и права (Москва). С 10 августа 1995 года работает как самостоятельное учебное заведение. Ректором академии после смерти ее основателя Леонида Тена стал его сын Александр Тен. Последний рассчитывал добиться возврата лицензии в суде, но потерпел неудачу.