Алтайская пенсионерка перевела мошенникам всё, что имела

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что от действий мошенников пострадала 67-летняя жительница села Красный Яр. Ей позвонили по телефону и сказали, что ее брат совершил ДТП и ему необходимы деньги, чтобы его отпустили. Для решения "проблемы" у бабушки попросили 10 тысяч рублей. Но пенсионерка сообщила, что у нее на карточке только чуть больше 2 600 рублей. Злоумышленники согласились на эту сумму. Через терминал оплаты пенсионерка перевела им все, что имела.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Полицейские предупреждают: будьте внимательны! Прежде чем перечислять денежные средства родственникам, перезвоните на их номер, убедитесь, что это не мошенники.