Алтайская пенсионерка-звезда Instagram снялась в "Модном приговоре"

Судя по постам в интернете, в программу "Модный приговор" обратилась дочь Галины, которая давно живет в Москве. Пенсионерка уже показала свой новый образ подписчикам. Также она снялась в программе для телеканала "Пятница".

60-летняя Галина Мерц стала популярной в начале этого года. За несколько недель ее блог собрал 15 тысяч подписчиков. В Instagram она называет себя Галя Беретта, "блогер от Бога". Она завела страничку в соцсети пока отдыхала в санатории в Зудилово, чтобы поддерживать связь с семьей. Женщина стала записывать видеообращения к сыну с просьбами поменьше есть и побольше бывать на воздухе. Такая забота пришлась по душе тысячам пользователей сети.