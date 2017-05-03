Алтайская пенсионерка-звезда Instagram снялась в "Модном приговоре"

Пенсионерка из Барнаула Галина Мерц, которая стала звездой Instagram, снялась в выпуске программы "Модный приговор" на Первом канале. Передача выйдет на экраны 17 мая. Об этом она сообщила на своей страничке в соцсети.
Судя по постам в интернете, в программу "Модный приговор" обратилась дочь Галины, которая давно живет в Москве. Пенсионерка уже показала свой новый образ подписчикам. Также она снялась в программе для телеканала "Пятница".
60-летняя Галина Мерц стала популярной в начале этого года. За несколько недель ее блог собрал 15 тысяч подписчиков. В Instagram она называет себя Галя Беретта, "блогер от Бога". Она завела страничку в соцсети пока отдыхала в санатории в Зудилово, чтобы поддерживать связь с семьей. Женщина стала записывать видеообращения к сыну с просьбами поменьше есть и побольше бывать на воздухе. Такая забота пришлась по душе тысячам пользователей сети.
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