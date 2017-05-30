Алтайская пенсионерка взыскала 80 тысяч с предпринимателя за недостачу в комплекте мебели

По данным краевой прокуратуры, в августе 2016 года женщина заключила с индивидуальным предпринимателем договор о приобретении комплекта мебели для спальни, который ей привезли не в полном объеме. Отсутствовало кресло-кровать.

Пенсионерка приобретала мебель в кредит. Вынужденная платить основной долг и проценты по кредиту, другой покупки она себе позволить не могла. Женщина неоднократно обращалась к продавцу, в том числе с письменной претензией о замене комплекта мебели, но ее игнорировали. Потраченные деньги женщине отказались возвращать. Измученная бийчанка обратилась в прокуратуру.

Прокурорская проверка подтвердила обоснованность доводов женщины о нарушении прав потребителя услуг. Помимо недостачи при сборке остальной части комплекта обнаружились недостатки товара. Прокурор Бийска Роман Фомин направил в суд заявление с требованием расторгнуть договор, вернуть оплаченные денежные средства и проценты по кредиту, а также неустойку за нарушение обязательств по передаче товара.

По иску прокурора в пользу пенсионерки взыскали стоимость мебели, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.