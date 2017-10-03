Алтайская полиция опровергла слухи о маньяке, который якобы напал на мальчика

"Мы не подтверждаем информацию о поиске насильника в Бийске. Никто никакого заявления не писал. Ориентировок нет. Такой случай не зарегистрирован. Тот фоторобот, который "ходит" по соцсетям, вообще составлен к другому преступлению", — сообщили в краевом МВД.

Информация о том, что якобы маньяк напал на мальчика в наукограде, появилась в группе "Инцидент. Бийск". Ее прислал человек с фейкового аккаунта.