Алтайская полиция опровергла слухи о маньяке, который якобы напал на мальчика

В ГУ МВД по Алтайскому краю опровергли информацию о поиске маньяка в Бийске, которую распространил местный паблик во "ВКонтакте". В ведомстве рассказали, что опубликованные в соцсети сведения — ложь, пишет "Катунь 24".
"Мы не подтверждаем информацию о поиске насильника в Бийске. Никто никакого заявления не писал. Ориентировок нет. Такой случай не зарегистрирован. Тот фоторобот, который "ходит" по соцсетям, вообще составлен к другому преступлению", — сообщили в краевом МВД.
Информация о том, что якобы маньяк напал на мальчика в наукограде, появилась в группе "Инцидент. Бийск". Ее прислал человек с фейкового аккаунта.
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