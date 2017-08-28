Алтайская полиция разыскивает двоих мужчин за особо тяжкое преступление

ГУ МВД России по Алтайскому краю разыскивает двоих мужчин за совершение особо тяжкого преступления.
Разыскиваются:
- Свиридов Алексей Владимирович, 36 лет. На вид 35-40 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, уши оттопырены, нос искривлен.
- Ерилов Денис Владимирович, 37 лет. На вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Ведет бродячий образ жизни.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 397-725, 8-913-099-2798, 8-963-536-33-77 или в ближайший отдел полиции 02.
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