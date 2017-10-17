Алтайская прокуратура поговорила с заключенными, голодающими в СИЗО

Как ранее рассказывал altapress.ru, 25 сентября пятеро человек, проходящих по одному уголовному делу, написали заявления об отказе в приеме пищи. В своих письменных объяснениях они указали, что это связано с тем, что следственные органы нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер.

3 октября 2017 года еще трое обвиняемых, проходящих по тому же уголовному делу, написали заявления об отказе в приеме пищи. Двое из подследственных совершили акты членовредительства — зашили себе рты. 5 октября они не выдержали и прекратили членовредительство.

В результате проверки выяснилось, что условия содержания в камерах отвечают предъявленным требованиям. Заключенных ежедневно контролируют медики. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное.

Со всеми заключенными поговорили, жалоб на условия содержания в СИЗО у них не оказалось. Голодовка их связана исключительно с претензиями к действиям следователей при расследовании уголовного дела.

Ранее жалобы обвиняемых о допущенных по их мнению нарушениях при расследовании уголовного дела неоднократно проверяла прокуратура края и направляла им мотивированные ответы.