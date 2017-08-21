Алтайская санитарка крала деньги у пациентов

В Бийске расследуют дело против санитарки, которая похищала деньги у пациентов. В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от лечащихся в больнице наукограда людей, у которых из прикроватных тумбочек пропали наличные деньги.
По тем фактам, где сумма причиненного ущерба оказалась значительной, возбудили уголовные дела.
В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя санитарка данного учреждения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Задержанная признала свою вину и написала явку с повинной. Часть похищенных денег удалось изъять. Расследование уголовного дела продолжается.
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