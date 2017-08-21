Алтайская санитарка крала деньги у пациентов

В Бийске расследуют дело против санитарки, которая похищала деньги у пациентов. В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от лечащихся в больнице наукограда людей, у которых из прикроватных тумбочек пропали наличные деньги.

По тем фактам, где сумма причиненного ущерба оказалась значительной, возбудили уголовные дела. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя санитарка данного учреждения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Задержанная признала свою вину и написала явку с повинной. Часть похищенных денег удалось изъять. Расследование уголовного дела продолжается.