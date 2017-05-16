Алтайские абоненты Tele2 разговорились в роуминге.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. На одного абонента, выезжавшего за границу в период с 1 по 9 мая, пришло в два раза больше телефонных звонков, чем в майские праздники прошлого года.
Абоненты оператора из Алтайского края побывали в 23 странах. Наиболее популярными курортными направлениями стали Турция, Китай и Вьетнам. Лидером в рейтинге зарубежных поездок, как и в прошлом году, стал Казахстан. Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 в Казахстане выросла вдвое по сравнению с майскими праздниками прошлого года, а трафик мобильного интернета — в 4,5 раза.
Абоненты Tele2 России за майские праздники посетили 168 стран, самыми популярными из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.
Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.
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