Алтайские абоненты Tele2 разговорились в роуминге.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось на 77%. При этом количество отправленных SMS и трафик мобильного интернета сохранились на уровне прошлого года, как и объем потребленного интернет-трафика.

Абоненты оператора из Алтайского края побывали в 23 странах. Наиболее популярными курортными направлениями стали Турция, Китай и Вьетнам. Лидером в рейтинге зарубежных поездок, как и в прошлом году, стал Казахстан. Общая продолжительность звонков абонентов Tele2 в Казахстане выросла вдвое по сравнению с майскими праздниками прошлого года, а трафик мобильного интернета — в 4,5 раза.

Абоненты Tele2 России за майские праздники посетили 168 стран, самыми популярными из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.