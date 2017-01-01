Жрать и размножаться: ученые предупреждают о вспышке опасного паразита на Алтае

Летом 2016 года посевы в большинстве районов Алтайского края были заражены ржавчиной. По словам Григория Стецова, ведущего научного сотрудника лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства", ржавчина — паразит опасный и очень живучий: его споры могут преодолевать большие расстояния [уже зафиксирован случай их переноса из Африки в Южную Америку— прим. altapress.ru] и легко переносят морозы. Это ученых и настораживает. Они не исключают, что пережившая зиму ржавчина весной начнет распространяться и уничтожать не только своего "хозяина".

Григорий Стецов,

ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства":

Сейчас при таком большом количестве заразного начала, мы не имеем права ждать массового появления пустул [подушечек на листьях со спорами — прим. altapress.ru]. Так как это уже 30% потери урожая.

По словам ученого, та ржавчина, которая зародилась внутри растения, будет сначала чадить своего "хозяина" и ждать, что растение наберет спелости. У прилетевшей со стороны споры одна стратегия: жрать и размножаться. После этого происходит моментальная вспышка численности гриба. В 2016 года она оценивалась в показателем 10 в 13 степени.

Григорий Стецов,

ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства":

Здесь надо отметить очень важный момент: озимая пшеница со ржавчиной колосится, а яровая в это время находится в стадии кущения. Если споры ржавчины попадают на яровую пшеницу, то они ее сразу заражают. В этом случае потери урожая могут достигать 90-97%.

По словам ученого, в Алтайском крае отмечаются случаи, когда хозяйства грамотно предотвращают появление ржавчины. При этом урожайность озимой пшеницы может превышать 80 центнеров с гектара. Если урожайность составляет порядка 30 ц/га, это говорит о том, что растение уже несколько раз переболело.

Справка

Ржавчинные грибы (Uгеdinаlеs) паразитируют на листьях, стеблях, плодах семенных растений, а также на листьях папоротников. Из культурных растений от них страдают различные злаки, бобовые, яблоня, груша, малина, смородина, лен и др. Ржавчина заражает все надземные части растения: листья, стебель, колосья, развиваясь на чешуйках, остях, иногда даже на зерне. Заболевание проявляется в виде подушечек, которые имеют окраску от оранжевой до черной в зависимости от вида ржавчины и стадии ее развития.