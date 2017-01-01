Жрать и размножаться: ученые предупреждают о вспышке опасного паразита на Алтае

Порядка 500 тыс тонн зерна потеряли алтайские сельхозпроизводители из-за "нашествия" летом 2016 гриба-паразита ржавчина. Причиной активизации паразита стали проливные дожди, шедшие несколько месяцев подряд. В итоге аграрии только по приблизительным подсчетам не досчитались порядка 5 млрд рублей. Об этом 7 февраля в ходе аграрной конференции сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. По мнению ученых, в нынешнем году ситуация может повториться: дело в том, что живых мицелий (грибниц) ржавчины нашли на озимой пшенице. И зимние холода совсем не помеха этим паразитам.
Летом 2016 года посевы в большинстве районов Алтайского края были заражены ржавчиной. По словам Григория Стецова, ведущего научного сотрудника лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства", ржавчина — паразит опасный и очень живучий: его споры могут преодолевать большие расстояния [уже зафиксирован случай их переноса из Африки в Южную Америку— прим. altapress.ru] и легко переносят морозы. Это ученых и настораживает. Они не исключают, что пережившая зиму ржавчина весной начнет распространяться и уничтожать не только своего "хозяина".
Григорий Стецов,
ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства":
Сейчас при таком большом количестве заразного начала, мы не имеем права ждать массового появления пустул [подушечек на листьях со спорами — прим. altapress.ru]. Так как это уже 30% потери урожая.
По словам ученого, та ржавчина, которая зародилась внутри растения, будет сначала чадить своего "хозяина" и ждать, что растение наберет спелости. У прилетевшей со стороны споры одна стратегия: жрать и размножаться. После этого происходит моментальная вспышка численности гриба. В 2016 года она оценивалась в показателем 10 в 13 степени.
Григорий Стецов,
ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений "Алтайского НИИ сельского хозяйства":
Здесь надо отметить очень важный момент: озимая пшеница со ржавчиной колосится, а яровая в это время находится в стадии кущения. Если споры ржавчины попадают на яровую пшеницу, то они ее сразу заражают. В этом случае потери урожая могут достигать 90-97%.
По словам ученого, в Алтайском крае отмечаются случаи, когда хозяйства грамотно предотвращают появление ржавчины. При этом урожайность озимой пшеницы может превышать 80 центнеров с гектара. Если урожайность составляет порядка 30 ц/га, это говорит о том, что растение уже несколько раз переболело.
Справка
Ржавчинные грибы (Uгеdinаlеs) паразитируют на листьях, стеблях, плодах семенных растений, а также на листьях папоротников. Из культурных растений от них страдают различные злаки, бобовые, яблоня, груша, малина, смородина, лен и др. Ржавчина заражает все надземные части растения: листья, стебель, колосья, развиваясь на чешуйках, остях, иногда даже на зерне. Заболевание проявляется в виде подушечек, которые имеют окраску от оранжевой до черной в зависимости от вида ржавчины и стадии ее развития.
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