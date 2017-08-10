Антимонопольщики опрашивают жителей Барнаула по поводу провокационной рекламы бургерной

Антимонопольщики у себя на сайте поставили голосование с вопросом: "Считаете ли Вы, что в данной рекламе используется оскорбительный образ, порочащий честь и достоинство?". На сайте опрос не работает, однако "голоса" прибавляются.

Также УФАС предлагает высказаться по поводу этой рекламы бургерной у себя в группе в ВК. Пользователи уже оставили несколько комментариев под опросом.

Напомним, на прошлой недели барнаульцы делились снимками листовок бургеной. "Вот такая у нас реклама в городе", "отчаянная реклама хот-догов", — писали на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" жители города. В обсуждениях в соцсетях мнения по поводу рекламной кампании разошлись: одни смеются и оценивают рекламу как современный тренд, другие критикуют идею рекламистов.

Ранее антимонопольщики уже проводили подобный опрос с рекламой "Магиса". Год назад УФАС признала уместной рекламу фитнес-клуба, который использовал в своей рекламе слоганы "Было-Сало" и "Покупаем летний жир".