Антимонопольщики опрашивают жителей Барнаула по поводу провокационной рекламы бургерной

Алтайские антимонопольщики заинтересовались рекламной кампанией барнаульской бургерной MAMA, Ya POEL. Они запустили опрос, чтобы узнать мнение жителей края по поводу листовок, которые недавно раздавали на улицах Барнаула с надписью "Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей".
Антимонопольщики у себя на сайте поставили голосование с вопросом: "Считаете ли Вы, что в данной рекламе используется оскорбительный образ, порочащий честь и достоинство?". На сайте опрос не работает, однако "голоса" прибавляются.
Также УФАС предлагает высказаться по поводу этой рекламы бургерной у себя в группе в ВК. Пользователи уже оставили несколько комментариев под опросом.
Напомним, на прошлой недели барнаульцы делились снимками листовок бургеной. "Вот такая у нас реклама в городе", "отчаянная реклама хот-догов", — писали на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" жители города. В обсуждениях в соцсетях мнения по поводу рекламной кампании разошлись: одни смеются и оценивают рекламу как современный тренд, другие критикуют идею рекламистов.
Ранее антимонопольщики уже проводили подобный опрос с рекламой "Магиса". Год назад УФАС признала уместной рекламу фитнес-клуба, который использовал в своей рекламе слоганы "Было-Сало" и "Покупаем летний жир".
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