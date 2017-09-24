Алтайские автошколы сделали рекламу из смертельной аварии в Барнауле

В соцсетях распространяется рекламное объявление автошкол ELITE и VIP, в которых за основу взята трагическая история смертельного ДТП, произошедшего на проспекте Ленина в Барнауле 7 апреля 2017 года.
Напомним, в той аварии пьяный водитель на BMW X5, за автомобилем которого гнались полицейские, проехал на красный свет, врезался в Renault, а потом сбил переходившую улицу девушку. В результате ДТП водитель автомобиля Renault и девушка погибли.
Маркетологи, делавшие рекламу решили взять этот сюжет для продвижения услуг автошкол.
Altapress.ru спрашивает у своих читателей, насколько уместно делать рекламу, используя такую историю?
Напомним, что "гонщик на BMW X5" в настоящее время находится в СИЗО. Он обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Очередное заседание по делу назначено на 29 сентября 2017 года. За нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух и более лиц, виновнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее сообщал altapress.ru, уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы, которая составляет 0,35 мг/л. Известно, что мужчина в период с 2014 по 2017 годы 34 раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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