Алтайские бизнесмены придумали, как сделать жизнь в Барнауле сладкой и вкусной.

Здесь, несмотря на усталость от трудовых будней или пасмурную погоду, можно легко на некоторое мгновение оказаться как будто бы в солнечной Турции или загадочной Индии с их пряными запахами и вкусностями. На прилавках — лукум, халва, пастила, хаштак и настоящий индийский чай.

Как рассказала руководитель магазина Софья Полежаева, все началось год назад. Именно тогда она попала на индийскую выставку-ярмарку, которая традиционно проводилась в Барнауле. Во время работы на ней Софья узнала много нового об Индии, ее культуре и, конечно, о восточных сладостях, которые порой мечтают попробовать жители Сибири. Прошло немного времени — и мечта о Востоке воплотилась в уютный магазинчик.

Такого, как в SundukFunduk, нет нигде, утверждают организаторы торговой точки. Да, в некоторых точках Барнаула можно купить сухофрукты, халву и даже лукум. Но так, чтобы в одном месте, да еще и высшего качества, такого формата еще не было. Особенность восточных сладостей из SundukFunduk в том, что продукцию производят не в соседних регионах, где, возможно, не до конца отработана технология, а поставщик находится в Санкт-Петербурге (компания SundukFunduk) и работает исключительно по традиционным рецептам стран-родин всего ассортимента лакомств.

В итоге фирменные магазины сети есть только в Санкт-Петербурге и в Барнауле. Что же здесь можно купить? Прежде всего попробуйте халву! Она есть кунжутная, фисташковая, фруктовая, гранатовая, с курагой, с нутовой мукой, сливочная, бухарская — всех видов и не перечесть. Только здесь можно отведать очень необычное лакомство "джазерье" — это желированные курага, морковь или инжир на фруктозном сиропе с добавлением разных видов орехов. Также в SundukFunduk есть турецкое варенье.

Особенность магазина еще и в том, что клиент может, как на настоящем турецком базаре, попробовать те или иные сладости, а потом уже выбрать то, что придется по душе. Почти каждый день здесь проходят дегустации разных сладостей и чаев.

За новинками ассортимента можно следить в группе SundukFunduk "ВКонтакте".

А еще, как рассказала Софья Полежаева, восточные сладости — это настоящий кладезь витаминов. В этих сладостях нет консервантов и искусственных красителей — они изготовлены из натуральных растительных продуктов от и до. Некоторые продукты разрешены даже при сахарном диабете.

Кроме турецких сладостей в SundukFunduk можно приобрести настоящий индийский чай и кофе.

Узнать больше о восточных сладостях, магазине SundukFunduk и быть в курсе всех акций и дегустаций можно в социальных сетях:

Группа "ВКонтакте", страница в Instagram.

Адрес: Ленина, 102-в. ТЦ "Пионер", первый этаж.

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