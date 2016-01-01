Фотофакты. Алтайские браконьеры застрелили двух лосей и волочили туши до дома

Сотрудники полиции Солтонского района задержали двух жителей Красногорского района, которых подозревают в незаконном отстреле двух лосей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в урочище села Лебяжье Новиковского лесничества обнаружили следы волочения двух туш крупных животных. Они привели полицейских к частному подворью одного из жителей села Пильно Красногорского района. При осмотре надворных построек полицейские обнаружили разделанные туши двух лосей, а так же изъяли у хозяина снегоход и несколько единиц огнестрельного оружия различных марок и калибра.
В ходе дальнейшего разбирательства задержанный назвал имя своего подельника, у которого изъяли снегоход и оружие. Общее количество изъятого оружия составило шесть единиц.
По факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба возбудили уголовное дело. На период следствия подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.
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