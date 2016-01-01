Фотофакты. Алтайские браконьеры застрелили двух лосей и волочили туши до дома

Браконьерство. Фото: 22.мвд.рф. Браконьерство. Фото: 22.мвд.рф. Браконьерство. Фото: 22.мвд.рф. Браконьерство. Фото: 22.мвд.рф.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в урочище села Лебяжье Новиковского лесничества обнаружили следы волочения двух туш крупных животных. Они привели полицейских к частному подворью одного из жителей села Пильно Красногорского района. При осмотре надворных построек полицейские обнаружили разделанные туши двух лосей, а так же изъяли у хозяина снегоход и несколько единиц огнестрельного оружия различных марок и калибра.

В ходе дальнейшего разбирательства задержанный назвал имя своего подельника, у которого изъяли снегоход и оружие. Общее количество изъятого оружия составило шесть единиц.

По факту незаконной охоты с причинением крупного ущерба возбудили уголовное дело. На период следствия подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.