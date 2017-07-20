Алтайские заводы получат в 2017 году сотни миллионов рублей из федерального бюджета

Лидером по объемам полученных субсидий (а средства эти безвозвратные) в частном бизнесе края являются производители сельхозтехники. Правда, по сравнению с 2016 годом суммы немного уменьшились. Из предприятий, принадлежащих государству, больше всего денег налогоплательщик дает сектору ВПК.

"Рубцовский завод запчастей": 120 млн рублей

Субсидию из федерального бюджета завод получает на возмещение затрат на производство и реализацию сельхозтехники. Деньги поступают по соглашению РЗЗ с минсельхозом.

Соглашение предусматривает ограничение цены. Стоимость техники не превышает ту, которая была представлена в минсельхоз в 2016 году, с поправкой на инфляцию. При этом завод реализует технику с скидкой 15-30%.

РЗЗ, по договору с минсельхозом, в 2017 году должен будет инвестировать в производство не менее 15 млн рублей, в разработку и освоение новых видов сельхозтехники и модернизацию — не менее 4,5 млн рублей.

Скидка в цене позволяет заводу весьма активно наращивать продажи плугов, сеялок и борон.

Владельцем РЗЗ является фирма "Инсайдер", 100% долей которых принадлежит депутату Государственной Думы РФ Виктор Зобневу. "Рубцовский завод запчастей" — один из спонсоров "Единой России": в 2016 году он перечислил ей 1,6 млн рублей.

В 2016 году РЗЗ тоже получил субсидию, но больше: 131,4 млн рублей. На портале "Электронный бюджет" опубликованы копии платежных поручений.

"Агроцентр": 100 млн рублей

Субсидия поступает по той же программе, что и "Рубцовскому заводу запчастей "(на возмещение затрат на производство и реализацию сельхозтехники), и на тех же условиях — со скидкой для покупателя 15-30% и возможностью увеличения цены в 2017 году на индекс цен на промпродукцию.

Но объем инвестиций в производство, в соответствии с соглашением с минсельхозом, меньше — 10,1 млн рублей, в разработку и освоение новых видов сельхозтехники и модернизацию — 1,7 млн.

Предприятие производит культиваторы, посевные комплексы, сеялки, тракторные погрузчики, бороны и запчасти к сельхозтехнике. По данным администрации края, объем производcтва "Агроцентра" в 2016 году составил 666,9 млн рублей, или 185,9% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

Соучредители "Агроцентра" — Сергей Твердохлеб (он директор предприятия) и Елена Романова.

В 2016 году предприятие получило по этой же программы субсидии из федерального бюджета в сумме 129 млн рублей.

"Алтайвагон": 60 млн из 160 млн рублей

На реализацию комплексного проекта "Алтайвагон" получит из федерального бюджета 160 млн рублей, в том числе в 2017 году 60 млн. 13 июля предприятию перечислена половина этой суммы, платежное поручение опубликовано.

Согласно договору, заключенному 3 марта 2017 года между "Алтайвагоном" и минобрнауки, субсидия предоставлена на реализации комплексного проекта по созданию. Высокотехнологичного производства вагонов-цистерн для перевозки пищевых продуктов на дальние расстояния. Проект осуществляется в кооперации с Кемеровским госуниверситетом.

"Алтайвагон" обязался направить средства на возмещение части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательстких, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых университетом. Условием предоставления субсидии является создание высокотехнологичного производства новой продукции. При этом "Алтайвагон" обязан отправить на реализацию проекта 160 млн рублей из собственных средств.

Предприятие выпускает грузовые вагоны., филиал в Рубцовске производит стальное литье. По данным газеты "Коммерсантъ", в 2017 году "Алтайвагон" планирует выпустить 10 тыс. вагонов, предполагаемая выручка — 24 млрд рублей.

"Алтайвагон" входит в холдинг "СДС-маш" ("Сибирский деловой союз"). При этом региональные власти сообщили, что достигнута договоренность о его вхождении в госкорпорацию "Ростех".

"Алтайвитамины": 30 из 105 млн рублей

По соглашению с министерством образования и науки, "Алтайвитамины" получит в 2017-2019 годах 105 млн рублей, из которых в 2017 году — 30 млн (эта сумма должна прийти в ноябре), в 2018-м — 45 млн, в 2019 году — еще 30 млн. Договор с минобразования заключен в мае 2017 года.

Цель — создание высокотехнологичного производства противоастматического препарата сальбутамол в аэрозольной форме на основе энантиомерно чистой, микронизированной субстанции , получаемой с помощью сверхкритических флюидных технологий, осуществляемого в кооперации с АлтГУ.

"Алтайвитамины" должно направить деньги на возмещение затрат на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых университетом. И также обязано будет вложить еще и свои 105 млн рублей.

"Алтайвитамины" производит, в основном, лекарственные средства, а также БАДы и продукты функционального питания. Директор — Юрий Кошелев, он является одним из акционеров компании. По сообщению СМИ, в 2016 году объем производства превысил 2 млрд. рублей, рентабельность производства составляла 37,5%.

"Сибирь-Техника": 2,55 млн. рублей

Согласно данным "Электронного бюджета", компании "Сибирь-Техника" в 2017 году должна перечислить субсидию в 2,55 млн рублей. Платежное поручение о перечислений денег пока не опубликовано.

По соглашению с минпромторгом, субсидия этой компании предоставлена на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (программа "Развитие сельхозмашиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности").

Кстати, согласно приказу минпромторга от 10 февраля 2017 года, самые крупные субсидии из федерального бюджета должны получить комбайновый завод "Ростсельмаш" (846,7 млн) и Петербургский тракторный завод (375 млн).

Директором компании "Сибирь-Техника" является Алексей Богородицкий, он же ее учредитель. Согласно сайту компании, "Сибирь-Техника" поставляет технику различного назначения, какую-то часть она производит сама. В частности, она выпускает коммунальный универсальный погрузчик собственной разработки, агрегатирующийся с трактором Беларус, и др.

АО ФНПЦ "Алтай": 374 млн рублей.

Акционерное общество ФНПЦ "Алтай" — не частное предприятие, оно создано на базе федерального госпредприятия. Поэтому публикуем сведения о нем для сравнения.

Главный распорядитель бюджетных средств, через которых ФНПЦ "Алтай" получает субсидии из федерального бюджета, госкорпорация "Роскосмос". Большая часть средств перечислена, согласно платежным документам "Открытого бюджета", в декабре 2016 года, поэтому мы включили их в субсидии на 2017 год.

По соглашению с госкорпорацией, бюджетные инвестиции будут направлены на создание второго участка смешения и формования изделия 3Ш-40 зенитного комплекса "3К-30" (около 100 млн рублей) и производство растворителя диметилацетамида в Ангарске Иркутской области (более 280 млн). В обмен на бюджетные инвестиции Росимуществу будут переданы определенное количество акций ФНПЦ "Алтай".

ФНПЦ "Алтай" занимается проектированием и изготовлением производств и технологий оборонного и гражданского назначения.

Напомним, что председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула, комментируя оказание бюджетной поддержки алтайским предпринимателям, сказал, что она позволяет развивать новые направления, на реализацию которых у них в данный момент нет средств. В итоге создаются рабочие места и повышаются налоговые отчисления.