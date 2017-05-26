Алтайские чудики. Путинград и другие политические народные затеи, прославившие регион

7 место. Мэр-котик

В конце 2015 года, когда в Барнауле обсуждались кандидатуры на должность сити-менеджера (им в итоге стал Сергей Дугин), в паблике "Алтай Online" в ВК появилось голосование за представленных к рассмотрению шести кандидатов на мэрскую должность. Но организаторы этого голосования добавили седьмую кандидатуру — кота Барсика. Животное принадлежало администратору паблика. Удивительно, но Барсик лидировал в этих виртуальных выборах.

Далее Барсик зажил политической жизнью. Выдвигал свои лозунги, вел агитацию. Про него написали местные СМИ, потом федеральные и даже иностранные. Губернатор края Александр Карлин посвятил этому котику запись в своем блоге, а на "Авторадио" Мурзилки International спели про Барсика песню.

Барсик так и не стал мэром Барнаула. Позже его портрет предлагали поместить на новых купюрах в 200 или в 2000 рублей. В Барнауле даже был организованы пикеты по этому поводу.

Далее Барсик участвовал в одном из онлайн голосований за лидера оппозиции, где этот зверь обогнал и Навального, и Касьянова, и Ходорковского. Существует виртуальная Партия Кота Барсика (ПКБ).

Сейчас заявлено, что Барсик хочет стать президентом России. И про него до сих пор вспоминают в федеральных средствах массовой информации.

6 место. Президентша из Алейска

Весной 2017 года Елена Климашкина из Алейска заявила о своем желании стать президентом России и собирает деньги на предвыборную кампанию. Эта новость также была подхвачена не только местной прессой, но и федеральной.

По словам Елены, она со своими помощниками уже "вышли на поисковые странички в Вконтакте, в Твиттере, в Одноклассниках выставляем информацию, распространяем ее на обширную интернет-аудиторию. А затем собираемся выйти на Ютуб".

Став президентом, г-жа Климашкина хочет бороться с сокращениями людей, с поборами в школах и детсадах. Как говорит Елена, люди в Алейске озлоблены и не могут больше терпеть. Поэтому она и решила помочь землякам, сломав систему сверху.

5 место. Воспеть Путина

В декабре 2009 года помощник начальника Барнаульского юридического института МВД по работе с ветеранами Александр Федяев попал в шорт-лист рейтинга "Лизость к телу" издания "Коммерсант-Власть" за оду, написанную к приезду в Барнаул Владимира Путина (напомним, премьер-министр побывал на Алтае летом того года).

Г-н Федяев не стал первым в том рейтинге, однако про его оду "От благодарного Алтая" некоторое время еще писали в различных СМИ:

В нелегкий час возглавил он Россию,

Вторым он занял президентский пост,

Но первым стал он Президентом сильным,

Россию смог он вывести вперед!...



Поднял с колен священную державу,

Заставил уважать ее весь мир.

Он преумножил честь ее и славу,

И у народа он теперь кумир!



На путь великих устремлений,

Что предначертан ей судьбой,

Дорогой верной, без сомнений,

Повел Россию за собой!

4 место. На "Запорожце" в Кремль

Летом 2016 года бийчанин Евгений Корчагин, председатель садоводческого товарищества и на то время член партии "Единая Россия" решил отвезти челобитную Путину. По примеру героя фильма "Не послать ли нам гонца?", в котором сыграл наш земляк Михаил Евдокимов, г-н Корчагин поехал в Первопрестольную на желтом "Запорожце".

История с поездкой была раскручена в интернете еще до старта, поэтому по пути "Запорожец" встречали жители других городов, передававшие Евгению Корчагину свои наказы к президенту.

Передвижение желтого ЗАЗа с надписью на борту "Сила в правде" широко освещалось в прессе по радио и на ТВ.

12 июля в 800 метрах от стен Кремля старенькая машина, проехавшая около 4 тысяч километров по российским дорогам, заглохла. Корчагину пришлось добираться до здания администрации президента пешком. Там его не стали записывать на прием к главе государства. По словам Корчагина, сотрудница администрации отвела его в сторонку и сказала, что президент с ними не встретится. Бийчанин засобирался домой. А перед этим он зашел в "Единую Россию" — хотел выйти из партии, но его отправили с заявлением о выходе в местное отделение.

Вечером того же дня, как рассказал в соцсетях Корчагин, ему якобы позвонили из администрации президента и сказали, что вопрос о встрече с Владимиром Путиным рассматривается. С этим обещанием председатель СНТ "Монтажник" и отбыл обратно в Бийск. Никакой встречи за этим не последовало.

3 место. Стойкие пластмассовые пикетчики

7 января 2012 года в Барнауле на площади Сахарова прошел наномитинг за честные выборы. Участниками митинга стали игрушки: например, пластмассовые фигурки из "Киндер-сюрпризов" и конструктора "Лего". Именно они держат плакаты соответствующего размера, сделанные из зубочисток и бумаги. Власти не знали как реагировать на эту акцию протеста, потому что было непонятно, нужно ли организаторам получать специальное разрешение в мэрии на наномитинг.

Незадолго до барнаульской акции похожая прошла в Мурманской области (10 декабря 2011 года). Однако именно алтайские наномитинги получили популярность и в российском информационном пространстве, и в западных СМИ.

В феврале того же 2012 года барнаульская прокуратура признала наномитинги несанкционированным публичным мероприятием. Организаторы акции подали заявление в мэрию столицы Алтайского края на проведение митинга игрушек, но им было отказано. В качестве утешения в администрации города подарили хозяевам наномитингантов игрушечных бычка и коровку. Тогда в Томске тоже решили провести митинг игрушек, где потребовали прекратить "мега-репрессии против нанограждан".

2 место. Именной колхоз

В октябре 2005 года в селе Михайловка Курьинского района было зарегистрировано ООО "Имени Путина В.В.", тут же прозванное в народе "колхоз имени Путина". Директор хозяйства Александр Титов в 2007 году рассказал, что хотел увековечить имя Владимира Владимировича в связи с тем, что заканчивался второй срок его президентства (тогда еще не все знали, что в нашей стране при определенных условиях можно избираться президентом и на третий, и на четвертый сроки).

"Колхоз имени Путина" раньше входил в состав большого хозяйства - государственного племенного завода (ГПЗ) имени 50-летия СССР, где разводили тонкорунных овец, но к моменту создания "колхоза имени Путина" никаких овец не осталось. Александр Титов с именем Путина хотел поднять деревню с колен.

Уставной капитал ООО при регистрации был 10 тысяч рублей. Вид деятельности ООО, которое до сих пор числится в зарегистрированных: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Хотя это был далеко не первый колхоз с таким названием (его "тёзка" появился в 2001 году в Иркутской области), историю с возникновением хозяйства Титова долгое время вызывало интерес у журналистов.

Кстати, там же в Курьинском районе есть и "колхоз имени Сталина".

1 место. Путинберг или Святоград

Марина Чаузова.

Ну и на первом месте недавний алтайский хит от участницы барнаульских праймериз "Единой России" о том, чтобы поднять город с колен с помощью переименования его в Путинград или Путинберг.

Эта идея была выдвинута заместителем директора юрфирмы "Адонай" (в переводе с древнееврейского "Наш Господь") Марины Чаузовой во время дебатов, посвященных проблемам коммунального хозяйства. Г-жа Чаузова предлагала и другие идеи по улучшению жизни горожан, а эту, по ее словам, предложила как крайнюю меру.

В интервью altapress.ru автор идеи уточнила, что без учета мнений барнаульцев и самого Владимира Путина о переименовании не может быть и речи. Позже в качестве альтернативы Марина Чаузова придумала другое название для нашего города - Святоград.

Марина Чаузова,

участник праймериз "ЕР":

Здесь достаточно вспомнить народный афоризм, которому лет 30 уже наверно, даже, наверно, больше: когда Врунгель сказал, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Этот афоризм гуляет по городу в сознании людей. А применить его не могут. Я решила предложить. Я провела параллель с тем, что Владимир Владимирович сделал для нашей страны и превратил ее в великую державу, это мое личное мнение. Энергетика названия будет нести положительные изменения.

А на следующий день после публикации altapress.ru и других СМИ о заявлении Чаузовой, барнаульские дизайнеры из бюро "Дорогобогато" разработали фирменный стиль бренда "Путинград".

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*В понятие "чудик" мы не вкладываем негативного смысла. Как и наш великий писатель Василий Шукшин, мы считаем, что такие люди и в обычной жизни поступают, как им подсказывает сердце, и к политике применяют этот честный и чистый подход. Возможно, они где-то наивны, но многие вещи они творят из добрых побуждений. Это трогательные личности, откровенные устремления которых нередко не понимают чёрствые окружающие.