Алтайские дальнобойщики открутили зеркало машины на глазах у хозяев в Пензенской области

Прокуратура Городищенского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Алтайского края. Их обвиняют в том, что они украли боковое зеркало автомобиля возле одного из придорожных кафе, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, в августе 2017 года 37-и 41-летний жители Алтайского края перевозили груз из Москвы в Барнаул. В дороге у них повредилось боковое наружное зеркало заднего вида. Мужчины остановились на ужин на территории придорожного комплекса в с. Нижняя Елюзань Городищенского района и увидели такое же зеркало с кронштейном на выставленном на продажу грузовике.
Отверткой они открутили зеркало и дефлектор воздуха общей стоимостью более 16 тысяч рублей. Когда старший из обвиняемых отправился с похищенным к машине, второй остался поднять отвертку. В этот момент их увидели сотрудники придорожного кафе, окликнули и побежали за ними. Один из злоумышленников попытался задержать преследователя, а второй скрылся с зеркалом и дефлектором и спрятал их.
Приехавшие на место полицейские задержали одного из мужчин на месте ,а второго нашли в селе Махалино, куда тот свернул чтобы переждать погоню на своем грузовом автомобиле.
Известно, что оба мужчины были ранее судимы. Уголовное дело о грабеже по предварительному сговору направили в районный суд.
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