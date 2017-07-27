Алтайские думцы поддержат "городские проекты" на федеральном уровне

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Сегодня, 13:40.
Новости партий

В Барнауле прошло открытое заседание Президиума Регионального политсовета партии "Единая Россия". Партийцы обсудили промежуточные итоги и перспективы реализации "городских проектов" в Барнауле.

Открытое заседание.
Открытое заседание. Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

Глава администрации города Сергей Дугин призвал депутатов Госдумы от Алтайского края активно включаться в реализацию проектов и их продвижении на федеральном уровне. Задача минимум – сохранить объемы имеющейся поддержки из федерального бюджета по ключевым направлениям. В перспективе – увеличить объемы федеральных субсидий.

В своем выступлении Сергей Дугин рассказал о ходе реализации приоритетных городских проектов, истории их возникновения и стратегических планах по дальнейшей работе в краевой столицы. В целях получения поддержки в реализации городских проектов в ближайшие годы градоначальник обратился к членам Президиума и депутатам Госдумы с инициативой о закреплении за проектами конкретных "федеральных кураторов" из числа депутатов Госдумы – членов РПС.

Открытое заседание.
Открытое заседание.

Сергей Дугин,
глава администрации города:

Барнаул растет и меняется на глазах, становится более уютным и современным для жизни. Эти позитивные изменения стали возможны в том числе, благодаря слаженной работе всех уровней власти, общественности и бизнеса. Для того, чтобы сохранить все достигнутое, сегодня необходимо работать в команде с нашими депутатами Государственной Думы и депутатами, представляющими Барнаул в краевом Законодательном Собрании, с общественными объединениями и предпринимательским сообществом, с различными социальными средами. Именно поэтому, сегодня на заседании Президиума мы вышли с инициативой о закреплении "кураторов" за каждым из городских проектов.

Члены Президиума единогласно поддержали инициативу барнаульских партийцев и закрепили Даниила Бессарабова за проектом "Городская среда", Виктора Зобнева – "Безопасные дороги", Николая Герасименко – "Старшее поколение", Наталью Кувшинову – "Современная школа", Валерия Елыкомова – "Качественная медицина" и Ивана Лоора – "Эффективное коммунальное хозяйство".

Открытое заседание.
Открытое заседание.

С этого момента, задача "федеральных кураторов" - продвижение проекта на федеральном уровне и привлечение дополнительных федеральных средств на реализацию инфраструктурных городских проектов.

Депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, от имени парламентариев выразил готовность поддержать "городские проекты".

Даниил Бессарабов.
Даниил Бессарабов.

Даниил Бессарабов,
депутат Государственной Думы:

Еще при формировании бюджета страны на текущий год были сформированы партийные проекты, которые сейчас реализуются партией "Единая Россия" в том числе в городе Барнауле. Только наша фракция в Государственной Думе поддержала этот бюджет. В результате Алтайский край дополнительно получил финансирование на сумму 7,2 млрд. рублей. Это средства на ремонт дорог в краевой столице, на строительство новых школ, это проект "Городская среда", "Местный дом культуры" и другие. Сегодня для нас важно, чтобы депутаты разных уровней работали в одной связке. Одно дело добиться выделения средств, другое - эффективно их использовать. Депутаты Барнаульской городской Думы должны на местах работать в тесном взаимодействии с населением по реализации этих проектов. Потому что на следующий год нам нужно будет доказать необходимость участия нашего региона в партийных проектах.

Его поддержала коллега по Госдуме Наталья Кувшинова. Она сообщила, что депутаты готовы транслировать опыт Барнаула по реализации проектов на федеральный уровень.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова,
депутат Государственной Думы:

Городские проекты – пример удачного сотрудничества органов власти, местного самоуправления, общественности и бизнеса. Их качественная реализация поможет городу Барнаулу в решении многих острых вопросов, касающихся развития городской инфраструктуры, создании учебных мест в школах и развитии учреждений здравоохранения. Считаю, что проект "Современная школа" имеет особую значимость, так как он нацелен на повышение качества образования и воспитание подрастающего поколения. Мы готовы транслировать опыт проектной работы в Барнауле на федеральном уровне и будем стараться привлечь дополнительные средства на их реализацию в последующие годы.

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