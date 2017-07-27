Алтайские думцы поддержат "городские проекты" на федеральном уровне

Глава администрации города Сергей Дугин призвал депутатов Госдумы от Алтайского края активно включаться в реализацию проектов и их продвижении на федеральном уровне. Задача минимум – сохранить объемы имеющейся поддержки из федерального бюджета по ключевым направлениям. В перспективе – увеличить объемы федеральных субсидий.

В своем выступлении Сергей Дугин рассказал о ходе реализации приоритетных городских проектов, истории их возникновения и стратегических планах по дальнейшей работе в краевой столицы. В целях получения поддержки в реализации городских проектов в ближайшие годы градоначальник обратился к членам Президиума и депутатам Госдумы с инициативой о закреплении за проектами конкретных "федеральных кураторов" из числа депутатов Госдумы – членов РПС.

Сергей Дугин,

глава администрации города:

Барнаул растет и меняется на глазах, становится более уютным и современным для жизни. Эти позитивные изменения стали возможны в том числе, благодаря слаженной работе всех уровней власти, общественности и бизнеса. Для того, чтобы сохранить все достигнутое, сегодня необходимо работать в команде с нашими депутатами Государственной Думы и депутатами, представляющими Барнаул в краевом Законодательном Собрании, с общественными объединениями и предпринимательским сообществом, с различными социальными средами. Именно поэтому, сегодня на заседании Президиума мы вышли с инициативой о закреплении "кураторов" за каждым из городских проектов.

Члены Президиума единогласно поддержали инициативу барнаульских партийцев и закрепили Даниила Бессарабова за проектом "Городская среда", Виктора Зобнева – "Безопасные дороги", Николая Герасименко – "Старшее поколение", Наталью Кувшинову – "Современная школа", Валерия Елыкомова – "Качественная медицина" и Ивана Лоора – "Эффективное коммунальное хозяйство".

С этого момента, задача "федеральных кураторов" - продвижение проекта на федеральном уровне и привлечение дополнительных федеральных средств на реализацию инфраструктурных городских проектов.

Депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, от имени парламентариев выразил готовность поддержать "городские проекты".

Даниил Бессарабов,

депутат Государственной Думы:

Еще при формировании бюджета страны на текущий год были сформированы партийные проекты, которые сейчас реализуются партией "Единая Россия" в том числе в городе Барнауле. Только наша фракция в Государственной Думе поддержала этот бюджет. В результате Алтайский край дополнительно получил финансирование на сумму 7,2 млрд. рублей. Это средства на ремонт дорог в краевой столице, на строительство новых школ, это проект "Городская среда", "Местный дом культуры" и другие. Сегодня для нас важно, чтобы депутаты разных уровней работали в одной связке. Одно дело добиться выделения средств, другое - эффективно их использовать. Депутаты Барнаульской городской Думы должны на местах работать в тесном взаимодействии с населением по реализации этих проектов. Потому что на следующий год нам нужно будет доказать необходимость участия нашего региона в партийных проектах.

Его поддержала коллега по Госдуме Наталья Кувшинова. Она сообщила, что депутаты готовы транслировать опыт Барнаула по реализации проектов на федеральный уровень.

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы: