Алтайские энергетики подвели итоги года по техприсоединению

Для создания новой инфраструктуры энергетики строят трансформаторные подстанции, прокладывают новые воздушные и кабельные линии электропередачи. В прошедшем году в "Алтайэнерго" заключили четыре с половиной тысячи новых договоров на технологическое присоединение. Заявки с мощностью до 15 киловатт в электросетевую компанию подали 4906 бытовых потребителей. В основном это владельцы индивидуальных жилых домов и личных подсобных участков. Свыше ста договоров заключено с представителями малого и среднего бизнеса – с заявленной мощностью от 15 до 150 киловатт.

Напомним, что в "Алтайэнерго" функционируют центры и пункты обслуживания потребителей на всей территории Алтайского края, которые предназначены для предоставления услуг по принципу "единого окна". Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на технологическое присоединение, а также подать заявку. Кроме того, заявку на технологическое присоединение можно подать на официальном сайте ПАО "МРСК Сибири" www.mrsk-sib.ru в разделе "Личный кабинет", а также на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" (www.портал-тп.рф).