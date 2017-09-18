Алтайские энергетики пополнили ряды народных избранников

Представлять энергетическую отрасль в законодательной власти будут простые электромонтеры и мастера, инженеры и диспетчеры. Это люди, которые знают об энергетике, пожалуй, всё. Они находятся на посту днем и ночью, в мороз и метель, во время проливного дождя и урагана ответственно выполняют свои задачи по обеспечению надежного энергоснабжения земляков. Все вновь избранные депутаты – это люди с активной гражданской позицией. На их счету немало собственных инициатив в работе по профилактике электротравматизма среди детей и взрослых, молодежные и экологические акции, организация благоустройства объектов социального значения. Поэтому большинством голосов именно им доверили представлять интересы жителей нескольких муниципальных образований.

Алексей Уваров,

диспетчер Завяловского РЭС, депутат Завьяловского сельсовета:

Решение об участии в выборах вполне осознанное и принято по ряду причин. Основная цель – повысить роль местного самоуправления в жизни села. Будем работать над развитием инфраструктуры, сделаем всё возможное, чтобы оно стало привлекательным, удобным для жизни и перспективным для района. Я живу здесь, люблю своё село и хочу, чтобы каждый наш житель гордился тем, что живет в Завьялово.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,935 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 124 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 379 общей мощностью 12 332 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 800 общей мощностью 30 742 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).