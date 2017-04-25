Алтайские энергетики посвятили победу в турнире по мини-футболу юбилею края

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Сегодня, 11:24.
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Команда "МРСК Сибири" стала чемпионом турнира по мини-футболу на Кубок Россетей. Костяк сборной составляют пятеро сотрудников филиала "Алтайэнерго", четверо из них – чемпионы Алтайского края по мини-футболу - 2016/2017. Ребята посвятили победу родному Алтаю в честь его 80-летнего юбилея.

Футболисты "МРСК Сибири".
Футболисты "МРСК Сибири".
Финальная игра турнира состоялась в Москве на домашнем стадионе ФК "ЦСКА". Футболисты "МРСК Сибири" обыграли команду "МРСК Волги" со счетом 4:1. Все четыре гола в ворота соперника были забиты во втором тайме. Среди их авторов двое барнаульцев – Михаил Мартыненко и Николай Шабалин. Лучшим игроком турнира признан Николай Шабалин!

Имена спортсменов, игроков региональной команды и корпоративной сборной в филиале знают практически все. Евгений Орехов, Михаил Мартыненко, Николай Шабалин, Александр Белоусов, Артем Холодков. Каждый матч для них – это личный результат. Настойчивость и целеустремленность – основные качества, которые помогают ребятам и в работе и в спорте.

Виктор Мещеряков,
заместитель Председателя Правительства Алтайского края:

Спортивные успехи "Алтайэнерго" не раз становились предметом гордости за этот многотысячный коллектив. Высокий уровень мастерства и подготовки игроков команд по мини-футболу приносит отличные результаты и лидерство в региональных турнирах, корпоративных спартакиадах, а теперь, в составе сборной "МРСК Сибири", – в чемпионате федерального масштаба. Особо приятно, что эту победу алтайские энергетики патриотично посвятили нашему краю в юбилейный год.

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