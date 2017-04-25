Алтайские энергетики посвятили победу в турнире по мини-футболу юбилею края

Команда "МРСК Сибири" стала чемпионом турнира по мини-футболу на Кубок Россетей. Костяк сборной составляют пятеро сотрудников филиала "Алтайэнерго", четверо из них – чемпионы Алтайского края по мини-футболу - 2016/2017. Ребята посвятили победу родному Алтаю в честь его 80-летнего юбилея.
Имена спортсменов, игроков региональной команды и корпоративной сборной в филиале знают практически все. Евгений Орехов, Михаил Мартыненко, Николай Шабалин, Александр Белоусов, Артем Холодков. Каждый матч для них – это личный результат. Настойчивость и целеустремленность – основные качества, которые помогают ребятам и в работе и в спорте.
Виктор Мещеряков,
заместитель Председателя Правительства Алтайского края:
Спортивные успехи "Алтайэнерго" не раз становились предметом гордости за этот многотысячный коллектив. Высокий уровень мастерства и подготовки игроков команд по мини-футболу приносит отличные результаты и лидерство в региональных турнирах, корпоративных спартакиадах, а теперь, в составе сборной "МРСК Сибири", – в чемпионате федерального масштаба. Особо приятно, что эту победу алтайские энергетики патриотично посвятили нашему краю в юбилейный год.