Алтайские энергетики посвятили победу в турнире по мини-футболу юбилею края

Финальная игра турнира состоялась в Москве на домашнем стадионе ФК "ЦСКА". Футболисты "МРСК Сибири" обыграли команду "МРСК Волги" со счетом 4:1. Все четыре гола в ворота соперника были забиты во втором тайме. Среди их авторов двое барнаульцев – Михаил Мартыненко и Николай Шабалин. Лучшим игроком турнира признан Николай Шабалин!

Имена спортсменов, игроков региональной команды и корпоративной сборной в филиале знают практически все. Евгений Орехов, Михаил Мартыненко, Николай Шабалин, Александр Белоусов, Артем Холодков. Каждый матч для них – это личный результат. Настойчивость и целеустремленность – основные качества, которые помогают ребятам и в работе и в спорте.

Виктор Мещеряков,

заместитель Председателя Правительства Алтайского края: