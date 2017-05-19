Алтайские энергетики пришли на помощь

Сильнейший циклон, обрушившийся на всю территорию Сибири, стал причиной технологических нарушений в электрических сетях практически всех филиалов МРСК Сибири. Персонал Алтайэнерго одним из первых справился с последствиями непогоды и уже к вечеру электросетевой комплекс работал в обычном режиме. В то время как на территории Тывы продолжал бушевать циклон. В 00.30 18 мая тринадцать бригад распредсетей и службы высоковольтных линий из Западных, Кулундинских, Северных и Центральных электрических сетей Алтайэнерго. В аварийно-восстановительных работах на территории Тывы будут участвовать 65 специалистов Алтайэнерго и 23 единицы техники.
Высокий профессионализм алтайских энергетиков хорошо известен в Сибири, и даже за ее пределами. С августа 2013 года по март 2014 года 127 специалистов Алтайэнерго участвовали в подготовке объектов сочинской энергосистемы к Олимпийским играм, а также несли дежурство в Туапсинском районе электрических сетей. Энергетики внесли значительный вклад не только в энергоснабжение олимпийских объектов, но и в развитие энергетического района в целом, за что были отмечены правительственными и ведомственными наградами.
Взаимовыручка характерна для подразделений МРСК Сибири: жизнеобеспечивающая отрасль должны работать безупречно – для комфортной жизни земляков и развития экономики страны. Поэтому готовность прийти на помощь стала для энергетиков фирменным знаком.