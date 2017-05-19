Алтайские энергетики пришли на помощь

Высокий профессионализм алтайских энергетиков хорошо известен в Сибири, и даже за ее пределами. С августа 2013 года по март 2014 года 127 специалистов Алтайэнерго участвовали в подготовке объектов сочинской энергосистемы к Олимпийским играм, а также несли дежурство в Туапсинском районе электрических сетей. Энергетики внесли значительный вклад не только в энергоснабжение олимпийских объектов, но и в развитие энергетического района в целом, за что были отмечены правительственными и ведомственными наградами.

Взаимовыручка характерна для подразделений МРСК Сибири: жизнеобеспечивающая отрасль должны работать безупречно – для комфортной жизни земляков и развития экономики страны. Поэтому готовность прийти на помощь стала для энергетиков фирменным знаком.