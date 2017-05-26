Алтайские энергетики проведут уроки безопасности перед началом каникул

В филиале МРСК Сибири (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" на этот период поставили задачу – стопроцентный охват всех учебных заведений Алтайского края! В каждой школе специалисты объясняют детям правила электробезопасности, рассказывают, как вести себя вблизи энергообъектов. В течение недели энергетики посетят все школы.

Сергей Купоров,

главный специалист департамента производственной безопасности и производственного контроля "Алтайэнерго":

Ребенок должен знать об опасности электрического тока. О том, что проникновение на территорию подстанций, соприкосновение с опорами и проводами ЛЭП, с КТП и другим энергооборудованием приведет к трагедии, нужно помнить всегда. Разъяснить и научить – задача всех взрослых.

Программа профилактики электротравматизма реализуется в "Алтайэнерго" несколько лет. На балансе крупнейшей электросетевой компании региона более 53 тысяч линий электропередачи и более 11 тысяч подстанций разного класса напряжения. Все это оборудование является источником повышенной опасности. Поэтому наряду с основной задачей – обеспечивать качественное и надежное энергоснабжение Алтайского края, в приоритете у персонала работа с детьми и взрослыми по предупреждению несчастных случаев.

"Алтайэнерго" напоминает основные правила электробезопасности:

Электрический провод, лежащий на земле – источник смертельной опасности! Не перешагивайте оборванный электрический провод! Под напряжением он смертельно опасен. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, отойдите от него шаркающим шагом, не отрывая ступни от земли, не менее чем на 8 метров.

Не перешагивайте оборванный электрический провод! Под напряжением он смертельно опасен. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, отойдите от него шаркающим шагом, не отрывая ступни от земли, не менее чем на 8 метров. Подстанция – не место для игр! Не играйте вблизи подстанций, особенно в прятки! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не влезайте в трансформаторные будки. Вы можете получить смертельный удар электрическим током.

Не играйте вблизи подстанций, особенно в прятки! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не влезайте в трансформаторные будки. Вы можете получить смертельный удар электрическим током. Опора ЛЭП – не место для селфи! Оно может стать последним в жизни. Опора находится под напряжением, а соприкосновение палки для селфи с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.

Оно может стать последним в жизни. Опора находится под напряжением, а соприкосновение палки для селфи с электрическим проводом будет иметь печальные последствия. Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы! Например, воздушного змея.

Например, воздушного змея. Соблюдайте правила обращения с электроприборами в быту! Не прикасайтесь к ним мокрыми руками, не тяните провод из розетки за шнур. Не пользуйтесь неисправной техникой.

Уважаемые взрослые!

Уберегите ребенка от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция любого типа, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя играть рядом с ними, проникать внутрь и влезать на опору.

Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков, или вообще открытую дверь, не проходите мимо! Позвоните по телефону, который написан на этом объекте или на "горячую линию" МРСК Сибири: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.