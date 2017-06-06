Алтайские энергетики соревнуются с коллегами в профмастерстве

Крупнейшую электросетевую компанию Алтайского края представляют: Александр Атланов, Павел Дюднев, Иван Юматов - электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей Ельцовского участка, Троицкого РЭС, производственного отделения Северо-Восточные электрические сети и Роман Хлопотов - мастер первой группы этого же подразделения. Это опытные энергетики, призеры предыдущих соревнований профессионального мастерства МРСК Сибири. В день открытия, 5 июня они прошли четвертый этап, где успешно справились с ремонтом и регулировкой разъединителя 10 киловольт, получив за это задание 156 баллов из возможных 200.

Всего командам предстоит восемь этапов, начиная с проверки знаний действующих правил, инструкций и норм. Оценивают участников по балльной системе, причем предусмотрены как поощрительные, так и штрафные баллы. Победителем станет команда, набравшая наибольшее суммарное количество баллов на всех этапах. Лучшая бригада отправится на межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала субъектов электроэнергетики ПАО "Россети".

Также Алтайэнерго представлено и в составе тех, кто оценивает участников. Александр Иноземцев – начальник управления диагностики является судьей пятого этапа. Здесь командам предстоит замена рубильника измерения сопротивления изоляции ошиновки 0,4 киловольт. Время прохождения этого этапа – 2 часа.

Александр Иноземцев,

начальник управления диагностики:

Соревнования профессионального мастерства – это отличная возможность оценить свой уровень знаний и навыков, посмотреть на другие филиалы, научиться чему-то новому, обменяться передовым опытом. Сейчас в Хакасии находятся сильнейшие представители всех филиалов МРСК Сибири. На полигоне царит дружелюбная атмосфера. Концентрация и сосредоточенность участников и судей максимальные.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).