Алтайские клиенты Tele2 стали чаще звонить в путешествиях по миру.

По сравнению с летним сезоном прошлого года на отдых за границу выехало на 10% больше алтайских абонентов Tele2. Пятерку самых популярных направлений зарубежного отдыха у жителей Алтая составили Казахстан, Турция, Китай, Германия и Испания. За два месяца высокого сезона абоненты алтайского филиала Tele2 побывали в 45 странах мира. Помимо традиционных направлений летнего отдыха в "мобильной географии" жителей Алтайского края присутствовали Тунис, Марокко, Португалия.

На 24% возросло количество звонков, совершенных алтайскими абонентами оператора из-за рубежа. Чаще всего жители Алтайского края звонили родным и друзьям из Турции. По сравнению с аналогичным периодом лета прошлого года почти на треть увеличилось количество отправленных сообщений, а объем потребления мобильного интернета вырос на 28%.