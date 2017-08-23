Алтайские клиенты Tele2 стали чаще звонить в путешествиях по миру

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Сегодня, 08:16.
Новости компаний

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги активности абонентов в высокий сезон летних отпусков. В июне и июле 2017 года алтайские абоненты оператора в путешествиях по миру активнее, чем в прошлом году, пользовались услугами Tele2.

Алтайские клиенты Tele2 стали чаще звонить в путешествиях по миру.
Алтайские клиенты Tele2 стали чаще звонить в путешествиях по миру.
По сравнению с летним сезоном прошлого года на отдых за границу выехало на 10% больше алтайских абонентов Tele2. Пятерку самых популярных направлений зарубежного отдыха у жителей Алтая составили Казахстан, Турция, Китай, Германия и Испания. За два месяца высокого сезона абоненты алтайского филиала Tele2 побывали в 45 странах мира. Помимо традиционных направлений летнего отдыха в "мобильной географии" жителей Алтайского края присутствовали Тунис, Марокко, Португалия.

На 24% возросло количество звонков, совершенных алтайскими абонентами оператора из-за рубежа. Чаще всего жители Алтайского края звонили родным и друзьям из Турции. По сравнению с аналогичным периодом лета прошлого года почти на треть увеличилось количество отправленных сообщений, а объем потребления мобильного интернета вырос на 28%.

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