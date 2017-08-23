Алтайские клиенты Tele2 стали чаще звонить в путешествиях по миру.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги активности абонентов в высокий сезон летних отпусков. В июне и июле 2017 года алтайские абоненты оператора в путешествиях по миру активнее, чем в прошлом году, пользовались услугами Tele2.
На 24% возросло количество звонков, совершенных алтайскими абонентами оператора из-за рубежа. Чаще всего жители Алтайского края звонили родным и друзьям из Турции. По сравнению с аналогичным периодом лета прошлого года почти на треть увеличилось количество отправленных сообщений, а объем потребления мобильного интернета вырос на 28%.
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