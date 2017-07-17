Алтайские моногорода могут получить дополнительное финансирование

Мы в этом году работаем в новом формате. Это президентский проект по развитию моногородов и в первую очередь это благоустройство, это новая история. Мы не до конца серьезно относились к тому, что благоустройство влияет напрямую на качество жизни наших граждан. Этот проект реализуется. Мы считаем, что успешно. Кроме него есть ряд других интересных социальных инфраструктурных проектов в наших моногородах. С точки зрения фонда, мы видим помимо комплексного развития каждого из этих моногородов отдельные инвестиционные проекты, которые хотели бы профинансировать.