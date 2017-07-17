Алтайские моногорода могут получить дополнительное финансирование

Моногорода Алтайского края в этом году могут получить дополнительное финансирование по президентскому проекту развития. Об этом заявил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов на Столыпинской конференции в Барнауле, пишут "Вести22".
По словам Кривогова, уже подписано первое финансовое соглашение о строительстве в Заринске дороги, которая нужна для кожевенного завода. Деньги начнут поступать в регион примерно через месяц. Всего около 50 миллионов рублей. Ожидается, что в ближайшей перспективе будет рассмотрено ещё несколько идей, связанных с другими моногородами региона. Речь может идти не только о масштабном благоустройстве территорий, но и о иных инвестиционных проектах.
Илья Кривогов,
генеральный директор "Фонда развития моногородов":
Мы в этом году работаем в новом формате. Это президентский проект по развитию моногородов и в первую очередь это благоустройство, это новая история. Мы не до конца серьезно относились к тому, что благоустройство влияет напрямую на качество жизни наших граждан. Этот проект реализуется. Мы считаем, что успешно. Кроме него есть ряд других интересных социальных инфраструктурных проектов в наших моногородах. С точки зрения фонда, мы видим помимо комплексного развития каждого из этих моногородов отдельные инвестиционные проекты, которые хотели бы профинансировать.
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