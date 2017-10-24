Алтайские моторы для комбайнов успешно прошли испытания

Комбайны "Палессе" с двигателями "Алтайского моторного завода" (АМЗ) успешно прошли очередную серию испытаний. Об этом сообщил зампредседателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.
Виктор Мещеряков,
зампредседателя правительства Алтайского края:
"Все три опытных комбайна находятся на территории региона — в Кытмановском районе, учхозе и на алтайской машиноиспытательной станции (в Поспелихе, прим. ред.). Ни одного замечания к работе двигателей не поступило. В дальнейшем будем прорабатывать вопрос о поставках двигателей нашего моторного завода в Белоруссию, на производстве "Гомсельмаша".
В июне Мещеряков говорил, что для "Гомсельмаша" АМЗ может производить порядка тысячи двигателей. Тогда же чиновник чиновник сообщил, что ранее обсуждавшийся проект оснащения двигателям АМЗ "Кировца" алтайской сборки пока замер.
По состоянию на 24 октября компания "АСМ-Алтай" собрала 143 "Кировца". До конца 2017 года она изготовит еще 10 тракторов. Итого — 153 экземпляра. Это на 13 больше, чем в 2016 году.
Справка
В итогам 2017 года власти ожидают, что Алтайский край выпустит более 9 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше 14 млрд рублей. В 2016 году предприятия края произвели 8 тыс. единиц сельхозтехники на 12,4 млрд рублей. Рост объемов производства составит 12,6% в количественном и 12,9% в денежном выражении.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.