Алтайские моторы для комбайнов успешно прошли испытания

Виктор Мещеряков,

зампредседателя правительства Алтайского края:

"Все три опытных комбайна находятся на территории региона — в Кытмановском районе, учхозе и на алтайской машиноиспытательной станции (в Поспелихе, прим. ред.). Ни одного замечания к работе двигателей не поступило. В дальнейшем будем прорабатывать вопрос о поставках двигателей нашего моторного завода в Белоруссию, на производстве "Гомсельмаша".

В июне Мещеряков говорил, что для "Гомсельмаша" АМЗ может производить порядка тысячи двигателей. Тогда же чиновник чиновник сообщил, что ранее обсуждавшийся проект оснащения двигателям АМЗ "Кировца" алтайской сборки пока замер.

По состоянию на 24 октября компания "АСМ-Алтай" собрала 143 "Кировца". До конца 2017 года она изготовит еще 10 тракторов. Итого — 153 экземпляра. Это на 13 больше, чем в 2016 году.

Справка

В итогам 2017 года власти ожидают, что Алтайский край выпустит более 9 тыс. единиц сельхозтехники на сумму свыше 14 млрд рублей. В 2016 году предприятия края произвели 8 тыс. единиц сельхозтехники на 12,4 млрд рублей. Рост объемов производства составит 12,6% в количественном и 12,9% в денежном выражении.