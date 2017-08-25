Алтайские оперативники освободили "заложников" в санатории "Зарница"

Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю. Антитеррористические учение в Павловском районе. Фото: Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

24 августа, в 8 часов утра, группа неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, захватила мирных граждан в Павловске. После этого "злоумышленники" вместе с "заложниками" заняли здание детского санатория "Зарница".

На место происшествия прибыли подразделения ФСБ, МВД и МЧС России. Оперативники решили в первую очередь блокировать захваченный объект, эвакуировать население из зоны террористической угрозы, освободить "заложников" и нейтрализовать "террористов".

В ходе операции участники должны были четко отработать действия подразделения радиационной, химической и биологической разведки и группы ликвидации последствий по нейтрализации угрозы инфекционного заражения населения. Согласно легенде в лесу обнаружили емкость с холерным вибрионом, которую оставили "террористы".

"Злоумышленники" подожгли лес рядом с детским санаторием. Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС и лесного хозяйства. В ходе переговоров удалось освободить всех "заложников", которым оказали первую медицинскую и психологическую помощь.

Условным террористам по их требованию предоставили автобус, но скрыться им не дали. Так как "злоумышленники" отказались сдаться, оперативники решили штурмовать транспорт. В ходе операции все условные преступники были нейтрализованы.

В условиях, максимально приближенных к реальным, в мероприятиях задействовали краевые подразделения УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, УФСИН России, ЛУ МВД России и органы местного самоуправления. Всего в учении участвовало более 300 человек и 50 единиц техники.

Руководитель краевого оперативного штаба считает, что участники тактико-специального учения показали необходимый уровень подготовки и справились с решением первоочередных задач.