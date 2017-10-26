Алтайские подростки-рецидивисты угнали две машины у односельчанина и разбили одну из них

В селе Советском полицейские задержали двух 15-летних мальчиков, которых подозревают в угоне легковых автомобилей. В ночь на 23 октября они угнали две машины у односельчанина, одну из которых разбили.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, подростки проникли в незапертый гараж местного жителя и угнали из него автомобили Lada Granta и "Москвич". Обе машины находились в гараже открытыми с ключами в замке зажигания. Днем автомобили обнаружили на одной из улиц села. Lada была после дорожно-транспортного происшествия.
На месте угона правоохранители обнаружили одежду, в кармане которой находился мобильный телефон, принадлежащий одному из задержанных. Подростки пояснили, что ночью они решили покататься. В три гаража, расположенных на улице, попасть не смогли, а вот четвертый оказался не запертым, да еще и с двумя открытыми автомобилями с ключами. Молодой человек, управлявший "Грантой", не справился с управлением и перевернулся. После ДТП парни бросили машины и скрылись с места ДТП.
По данным фактам проводится проверка. Известно, что обоих парней в этом году уже неоднократно задерживали за различные правонарушения, в том числе угоны.
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