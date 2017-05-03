Фотофакты. Алтайские пограничники не дали вывезти в Монголию нефрит и агат

Алтайские пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза из России в Монголию нефрита и агата общим весом свыше 18 кг. Партию камней обнаружили на контрольно-пропускном пункте "Ташанта" в ходе осмотра автомобиля Hyundai Starex.
Подозрение у пограничного наряда вызывало наличие в автомобиле трех запасных колес вместо одного. В ходе осмотра выяснилось, что вес одного из колес существенно превышает вес двух аналогичных. На "подозрительном" колесе обнаружили следы недавнего монтажа, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Алтай.
Совместно с Ташантинским таможенным постом все три колеса проверили с использованием технического средства таможенного контроля с рентгеновским излучением, которое выявило наличие внутри шины посторонних предметов. При разборке в колесах обнаружили полудрагоценный камень нефрит весом 12 кг 150 граммов и поделочный камень агат весом 6 кг.
Выяснилось, что груз принадлежит гражданину одной из среднеазиатских республик, который следовал в машине в качестве пассажира. Он объяснил, что камни его "попросили" вывезти в Монголию. В искренности сказанного предстоит разобраться соответствующим органам. Камни изъяли.
Справка
Нефрит и агат включены в перечень товаров, ограниченных к вывозу из РФ и облагаемых вывозными таможенными пошлинами. Вывоз минерального сырья физическими лицами для личного пользования запрещен согласно решению Коллегии Евразийской Экономической Комиссии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.