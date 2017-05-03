Фотофакты. Алтайские пограничники не дали вывезти в Монголию нефрит и агат

Нефрит и агат. Фото: altai-republic.ru. Попытка вывоза нефрита и агата. Фото: altai-republic.ru. Попытка вывоза нефрита и агата. Фото: altai-republic.ru.

Подозрение у пограничного наряда вызывало наличие в автомобиле трех запасных колес вместо одного. В ходе осмотра выяснилось, что вес одного из колес существенно превышает вес двух аналогичных. На "подозрительном" колесе обнаружили следы недавнего монтажа, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Алтай.

Совместно с Ташантинским таможенным постом все три колеса проверили с использованием технического средства таможенного контроля с рентгеновским излучением, которое выявило наличие внутри шины посторонних предметов. При разборке в колесах обнаружили полудрагоценный камень нефрит весом 12 кг 150 граммов и поделочный камень агат весом 6 кг.

Выяснилось, что груз принадлежит гражданину одной из среднеазиатских республик, который следовал в машине в качестве пассажира. Он объяснил, что камни его "попросили" вывезти в Монголию. В искренности сказанного предстоит разобраться соответствующим органам. Камни изъяли.

Справка

Нефрит и агат включены в перечень товаров, ограниченных к вывозу из РФ и облагаемых вывозными таможенными пошлинами. Вывоз минерального сырья физическими лицами для личного пользования запрещен согласно решению Коллегии Евразийской Экономической Комиссии.