Алтайские пограничники не пустили в Россию марихуану на грузовом поезде

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Сегодня, 16:57.
Происшествия

Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку провоза марихуаны из Казахстана в Россию. Сверток с наркотиком нашли в грузовом поезде, сообщает пресс-служба ведомства.

Марихуана в мешке.
Марихуана в мешке. Фото: 22.мвд.рф.

Сверток с 600 гр марихуаны нашли во время пограничного контроля на станции "Локоть" в грузовом поезде "Семей — Локоть". Экспертиза показала, что это наркотическое вещество.

По данному факту возбудили уголовное дело.

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