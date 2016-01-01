Алтайские пограничники поймали контрабандистов, которые примотали к телам пакеты с маком

В автомобильном пункте пропуска "Кулунда" внимание сотрудников пограничного управления привлекли двое мужчин, которые заметно нервничали при прохождении пограничного контроля. В ходе проведения опроса один из них попытался скрыться. Добежав до оградительного забора, он начал срывать примотанные к телу пакеты с неизвестным веществом. В итоге обоих гражданина задержали и досмотрели. У каждого контрабандиста обнаружили пакеты с маком, примотанные к телу. Общий вес изъятого составил около 4 кг.

В ходе разбирательства выяснилось, что несколькими днями ранее в этом же пункте пропуска один из задержанных пытался ввезти на территорию РФ семена мака общим весом около 5 кг, спрятав их в салоне автомобиля под луком. Тогда его привлекли к административной ответственности в виде ареста на трое суток и штрафа.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых семенах мака содержится наркотик. По факту контрабанды наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Справка

С начала 2016 года сотрудники ПУ ФСБ России по Алтайскому краю выявили около 80 кг мака, перемещаемого без сопроводительных документов. Экспертиза выявила во всех 80 кг наркотик. По всем фактам возбуждены уголовные дела.