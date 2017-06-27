Алтайские пограничники задержали злоумышленников с десятью мешками родиолы розовой

Злоумышленников обнаружили в Усть-Коксинском районе в ходе воздушного патрулирования и задержали. У них нашли 10 мешков лекарственного технического сырья общим весом 189, 75 кг.

Нарушители собирались сбыть добытое. Стоимость корня родиолы розовой на нелегальном рынке превышает 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по РА. Растения изъяли до судебного решения. В ближайшее время будет проведена экспертиза и оценен ущерб.

За нарушение правил пограничного режима задержанных оштрафовали.