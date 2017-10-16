Алтайские полицейские искали в лесу замерзавшего новосибирца

В ночь на 16 октября в лесу в Крутихинском районе полицейские искали заблудившегося жителя Новосибирска. Мужчина ехал по полевым дорогам из Славгорода в село Кузьминка, машина застряла в лесу у деревни Долганка. В автомобиле заканчивался бензин. Легко одетый водитель стал замерзать, запаниковал и вызвал полицию.
Накануне вечером новосибирец, гостивший в Славгороде, ходил к друзьям в баню. Его срочно вызвали в Кузьминку. Он поехал туда сразу после парной, накинув на себя лишь тренировочные штаны и легкую кофту, пишут "Каменские известия".
В темноте в полях мужчина заблудился, заехал в Долганский лес. Здесь машина повисла в полуметровой колее на обоих мостах. Около 1.50 он позвонил по телефону 102 в полицию и попросил о помощи.
На поиски отправился автомобиль из дежурной части каменского муниципального отдела полиции и наряд ДПС. Сотрудникам МВД в поисках, длившихся несколько часов, помог долганский лесник, который хорошо знает местность.
Общими усилиями новосибирца удалось найти в пятом часу утра.
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