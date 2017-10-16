Алтайские полицейские искали в лесу замерзавшего новосибирца

В Крутихинском районе полицейские искали замерзавшего новосибирца. Фото: опубликовано на izvestiy-kamen.ru. В Крутихинском районе полицейские искали замерзавшего новосибирца. Фото: опубликовано на izvestiy-kamen.ru. В Крутихинском районе полицейские искали замерзавшего новосибирца. Фото: опубликовано на izvestiy-kamen.ru. В Крутихинском районе полицейские искали замерзавшего новосибирца. Фото: опубликовано на izvestiy-kamen.ru. В Крутихинском районе полицейские искали замерзавшего новосибирца. Фото: опубликовано на izvestiy-kamen.ru.

Накануне вечером новосибирец, гостивший в Славгороде, ходил к друзьям в баню. Его срочно вызвали в Кузьминку. Он поехал туда сразу после парной, накинув на себя лишь тренировочные штаны и легкую кофту, пишут "Каменские известия".

В темноте в полях мужчина заблудился, заехал в Долганский лес. Здесь машина повисла в полуметровой колее на обоих мостах. Около 1.50 он позвонил по телефону 102 в полицию и попросил о помощи.

На поиски отправился автомобиль из дежурной части каменского муниципального отдела полиции и наряд ДПС. Сотрудникам МВД в поисках, длившихся несколько часов, помог долганский лесник, который хорошо знает местность.

Общими усилиями новосибирца удалось найти в пятом часу утра.