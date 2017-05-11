Алтайские полицейские изъяли детей у нерадивой матери

В селе Солтон у 33-летней женщины изъяли трех детей, которые находились в антисанитарных условиях.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в поле зрения полицейских попала пьющая многодетная мать. Во время очередного визита сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что трое ее детей 12, 9 и 2 лет находились в антисанитарных условиях, были голодными и неухоженными.
Детей изъяли из семьи, сейчас они находятся под наблюдением медиков. В отношении женщины собирают материалы, чтобы привлечь ее к ответственности по ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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