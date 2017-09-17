Алтайские полицейские нашли лошадь за 60 тысяч рублей

В ночь на 13 сентября в Усть-Калманском районе со двора жителя села Новокалманка неизвестные похитили лошадь, стоимостью около 60 тысяч рублей. В эту же ночь на подъезде к Барнаулу сотрудники уголовного розыска МВД "Усть-Калманский" совместно с сотрудниками уголовного розыска главного управления МВД по Алтайскому краю задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе и за аналогичные преступления, двое жителей Первомайского района 1981 и 1984 годов рождения.

В кузове грузового автомобиля, на котором передвигались мужчины, правоохранители обнаружили похищенную лошадь. Животное сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.