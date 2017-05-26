Алтайские полицейские нашли мать ребёнка, брошенного на крыльце чужого дома

Полицейские нашли мать новорожденного ребенка, оставленного на крыльце дома в селе Кош-Агач, сообщают "Новости Горного Алтая". Напомним, девочку, завернутую в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти, обнаружили 23 мая около 23.30.

Ребенка нашли местные жители и вызвали полицию. Девочку немедленно доставили в районную больницу, "скорую" вызвали стражи порядка. Матерью ребенка оказалась 26-летняя жительница села Кош-Агач. О причинах поступка женщины не сообщается. СКР по Республике Алтай ведет проверку по данному факту. Женщину могут привлечь к ответственности за оставление в опасности.