Алтайские полицейские нашли мать ребёнка, брошенного на крыльце чужого дома

Полицейские нашли мать новорожденного ребенка, оставленного на крыльце дома в селе Кош-Агач, сообщают "Новости Горного Алтая". Напомним, девочку, завернутую в полотенце и безрукавку из верблюжьей шерсти, обнаружили 23 мая около 23.30.
Ребенка нашли местные жители и вызвали полицию. Девочку немедленно доставили в районную больницу, "скорую" вызвали стражи порядка.
Матерью ребенка оказалась 26-летняя жительница села Кош-Агач. О причинах поступка женщины не сообщается.
СКР по Республике Алтай ведет проверку по данному факту. Женщину могут привлечь к ответственности за оставление в опасности.
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