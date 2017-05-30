Алтайские полицейские отыскали в Ебелу заблудившегося заготовителя орехов

28 мая в дежурную часть МВД России по Онгудайскому району обратились местные жители с просьбой помочь в поисках заготовителя кедрового ореха. 25-летний житель села Горбуново Усть-Коксинского района ушел со стана в урочище "Сыгын-Юс" и не вернулся.
Самостоятельные поиски родственников результата не дали, и они обратились за помощью в полицию. На поиски пропавшего выехали полицейские и спасатели, которые в течение суток прочесывали лес в окрестностях села Купчегень. Утром 29 мая в урочище Ебелу, расположенном в 20 километрах от населенного пункта, сельчанина нашли.
Мужчина рассказал, что заблудился во время сбора кедровых шишек. Имея при себе запас продуктов, молодой человек обнаружил заброшенную животноводческую стоянку, переночевав на которой, продолжил поиски дороги, где и его и обнаружили.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.