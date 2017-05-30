Алтайские полицейские отыскали в Ебелу заблудившегося заготовителя орехов

Самостоятельные поиски родственников результата не дали, и они обратились за помощью в полицию. На поиски пропавшего выехали полицейские и спасатели, которые в течение суток прочесывали лес в окрестностях села Купчегень. Утром 29 мая в урочище Ебелу, расположенном в 20 километрах от населенного пункта, сельчанина нашли.

Мужчина рассказал, что заблудился во время сбора кедровых шишек. Имея при себе запас продуктов, молодой человек обнаружил заброшенную животноводческую стоянку, переночевав на которой, продолжил поиски дороги, где и его и обнаружили.