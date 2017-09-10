Алтайские полицейские поймали налётчика в кредитной фирме

Грабеж. Фото: 22.мвд.рф. Грабеж. Фото: 22.мвд.рф. Грабеж. Фото: 22.мвд.рф. Грабеж. Фото: 22.мвд.рф. Грабеж. Фото: 22.мвд.рф.

Вечером 7 сентября перед закрытием в одну из кредитных фирм зашел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему все имеющиеся в офисе деньги. Одна из сотрудниц в этот момент смогла позвонить в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в попытке грабежа в крупном размере.