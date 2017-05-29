Алтайские полицейские вернули сельчанину чайник, шкаф, стол и расширительный бак

Вскоре сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 45-летний местный житель. Через некоторое время сотрудники полиции отыскали подозреваемого, который во всем признался и сообщил, что похищенное находится у него дома. Все имущество изъяли.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.