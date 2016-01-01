Алтайские полицейские раскрыли кражу 13 бутылок водки

В Хабарах сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в совершении кражи. В мае 2014 года, будучи несовершеннолетним, он проник в один из магазинов и похитил 13 бутылок водки, около 20 пачек сигарет и 28 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.
Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Известно, что подозреваемый ранее уже неоднократно был судим за тайное хищение чужого имущества.
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