Алтайские полицейские раскрыли кражу 13 бутылок водки

123
Сегодня, 12:22.
Происшествия

В Хабарах сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в совершении кражи. В мае 2014 года, будучи несовершеннолетним, он проник в один из магазинов и похитил 13 бутылок водки, около 20 пачек сигарет и 28 тысяч рублей.

Взлом магазина.
Взлом магазина. Фото: 22.мвд.рф.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.

Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Известно, что подозреваемый ранее уже неоднократно был судим за тайное хищение чужого имущества.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров