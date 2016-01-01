Алтайские полицейские раскрыли кражу 13 бутылок водки

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.

Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Известно, что подозреваемый ранее уже неоднократно был судим за тайное хищение чужого имущества.