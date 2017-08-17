Алтайские полицейские раскрыли кражу 27 кг белых грибов

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования удалось найти злоумышленника — им оказался 18-летний местный житель.

У подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли похищенную приставку и пустые мешки из-под грибов.

Свою вину парень отрицать не стал и признался в краже. По предварительным данным, похищенные грибы он продал неизвестным лицам.

На барнаульских рынках 100 граммов белых грибов оценивается в 300-500 рублей в зависимости от чистоты и размера.