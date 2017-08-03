Алтайские полицейские сняли 15-летнего ребёнка с грузового поезда

Транспортные полицейские обнаружили на одной из платформ прибывающего поезда несовершеннолетнего мальчика. Сообщение о находящемся на одном из вагонов грузового состава подростке поступило в Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России от дежурной по станции Топчиха. Ребенок попытался сбежать от стражей порядка, как только поезд сделал остановку.
В ходе проверки выяснилось, что 15-летний житель Барнаула втайне от родителей выехал в Новоалтайск с целью повидать друзей. По пути домой, находясь в парке станции Алтайская, мальчик запрыгнул в отправляющийся грузовой состав, надеясь добраться до краевой столицы. Однако поезд проехал станцию без остановки.
Подросток признался транспортным полицейским, что хотел выпрыгнуть из состава на ходу, но не решился, поскольку поезд мчался на слишком большой скорости. Поняв, что все дальше уезжает от дома, мальчик запаниковал, перестал прятаться и обозначил себя, встав в полный рост. Ребенок чудом не пострадал, избежав травмирования, в том числе электрическим током контактной сети.
Подростка полицейские передали родителям.
По результатам проверки сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России составили в отношении матери подростка протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего сына.
Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России в очередной раз напоминают о необходимости разъяснять правила безопасности на железнодорожном транспорте детям, предупреждая об опасностях и последствиях их нарушений.
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